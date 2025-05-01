01 мая 2025

Певица и экс-депутат презентовала «Народный гимн Ямала». Видео

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Песню исполнительница спела в тандеме с поп-группой BANDA BANZAY
Песню исполнительница спела в тандеме с поп-группой BANDA BANZAY Фото:

Эстрадная певица и экс-депутат заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер представила поклонникам новую композицию «Народный гимн Ямала». Ее она исполнила в дуэте с группой BANDA BANZAY.

«Северяне! Добавляйте наш „Народный гимн Ямала“. Пускай огни зажгутся в каждом отдаленном уголке севера! И пусть весь Ямал запоёт с нами», — поделились музыканты на своих страницах в соцсети vk.com. Видео опубликовано 1 мая.

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Эстрадная певица и экс-депутат заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер представила поклонникам новую композицию «Народный гимн Ямала». Ее она исполнила в дуэте с группой BANDA BANZAY. «Северяне! Добавляйте наш „Народный гимн Ямала“. Пускай огни зажгутся в каждом отдаленном уголке севера! И пусть весь Ямал запоёт с нами», — поделились музыканты на своих страницах в соцсети vk.com. Видео опубликовано 1 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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