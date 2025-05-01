Песню исполнительница спела в тандеме с поп-группой BANDA BANZAY
Эстрадная певица и экс-депутат заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер представила поклонникам новую композицию «Народный гимн Ямала». Ее она исполнила в дуэте с группой BANDA BANZAY.
«Северяне! Добавляйте наш „Народный гимн Ямала“. Пускай огни зажгутся в каждом отдаленном уголке севера! И пусть весь Ямал запоёт с нами», — поделились музыканты на своих страницах в соцсети vk.com. Видео опубликовано 1 мая.
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