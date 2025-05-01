01 мая 2025

Заморозки надвигаются на Екатеринбург

В Екатеринбурге в начале мая ожидаются заморозки и осадки
© Служба новостей «URA.RU»
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Осадки должны прекратиться ближе к концу недели
Осадки должны прекратиться ближе к концу недели Фото:

Первые майские дни принесли в Екатеринбург заморозки и нестабильную погоду. Вместе с отрицательной температурой ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

«2 мая в Екатеринбурге ожидается 8-10 градусов тепла. Существенных осадков быть не должно. Ночью температура опустится до -3 градусов. Вместе с заморозками возможны дождь и мокрый снег. Ветер не более десяти метров в секунду», — говорится в прогнозе.

3 мая станет теплее. Улицы города прогреются до +12, а ночью будет в районе 6 градусов. Вместе с этим Екатеринбург накроет дождь, который может идти весь день.

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Первые майские дни принесли в Екатеринбург заморозки и нестабильную погоду. Вместе с отрицательной температурой ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр. «2 мая в Екатеринбурге ожидается 8-10 градусов тепла. Существенных осадков быть не должно. Ночью температура опустится до -3 градусов. Вместе с заморозками возможны дождь и мокрый снег. Ветер не более десяти метров в секунду», — говорится в прогнозе. 3 мая станет теплее. Улицы города прогреются до +12, а ночью будет в районе 6 градусов. Вместе с этим Екатеринбург накроет дождь, который может идти весь день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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