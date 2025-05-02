Трамп объявил 8 мая Днем победы

Трамп: я переименовываю 8 мая в День Победы США во Второй мировой войне
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Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне Фото:

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что вклад Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне значительно превосходил участие других государств. В этой связи он провозгласил 8 мая Днем Победы в США. Об этом Трамп написал в соцсетях.

«Многие из наших союзников и друзей празднуют 8 мая как День Победы, но мы, безусловно, сделали больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Настоящим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.

Помимо этого политик объявил 11 ноября Днем Победы в Первой мировой войне. Он подчеркнул, что США выиграли оба этих события. Трамп также отметил, что во время этих войн никто из союзников не был близок по силе и храбрости американским военным.

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Глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что вклад Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне значительно превосходил участие других государств. В этой связи он провозгласил 8 мая Днем Победы в США. Об этом Трамп написал в соцсетях. «Многие из наших союзников и друзей празднуют 8 мая как День Победы, но мы, безусловно, сделали больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Настоящим я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial. Помимо этого политик объявил 11 ноября Днем Победы в Первой мировой войне. Он подчеркнул, что США выиграли оба этих события. Трамп также отметил, что во время этих войн никто из союзников не был близок по силе и храбрости американским военным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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