«Никто не был близок по храбрости»: Трамп заявил, что США выиграли во Второй мировой войне

Трамп: США выиграли в Первой и Второй мировых войнах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что никто не превосходит США по силе и храбрости
Трамп заявил, что никто не превосходит США по силе и храбрости Фото:

Во Второй мировой войне победу одержали США, сообщил президент страны Дональд Трамп. Он добавил, что переносит празднование Дня Победы на 8 мая. 

«США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне <...> Мы выиграли обе войны (Первую и Вторую мировые войны — прим. URA.RU), никто не был так близко к нам с точки зрения силы, храбрости или военного мастерства», — заявил Трамп в своей соцсети TruthSocial.

Он также отметил, что, несмотря на вышеперечисленное, в США практически не отмечают эти достижения, поэтому пришло время это исправить. При этом празднование Дня Победы во Второй мировой войне американский лидер перенес на 8 мая. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Второй мировой войне победу одержали США, сообщил президент страны Дональд Трамп. Он добавил, что переносит празднование Дня Победы на 8 мая.  «США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне <...> Мы выиграли обе войны (Первую и Вторую мировые войны — прим. URA.RU), никто не был так близко к нам с точки зрения силы, храбрости или военного мастерства», — заявил Трамп в своей соцсети TruthSocial. Он также отметил, что, несмотря на вышеперечисленное, в США практически не отмечают эти достижения, поэтому пришло время это исправить. При этом празднование Дня Победы во Второй мировой войне американский лидер перенес на 8 мая. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...