В молдавском учебнике солдат Красной армии назвали оккупантами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Петровича, в новом молдавском учебнике по истории Красная армия представлена, как «оккупационная»
По словам Петровича, в новом молдавском учебнике по истории Красная армия представлена, как «оккупационная» Фото:

В новом учебнике истории для старшеклассников в Молдове события Второй мировой войны изложены с румынской точки зрения. В частности, в издании советские войска рассматриваются в качестве оккупационных сил. Об этом рассказал лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«В учебнике прямо говорится, что советские войска были „оккупационными“, румынские — „войсками освобождения“, а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии», — сказал Петрович. Его слова передают РИА Новости.

Он также отметил, что действия Красной армии по освобождению молдавских территорий от фашистских оккупантов представлены как «серьезная проблема», с которой пришлось столкнуться руководству Румынии. Петрович подчеркнул, что появление нового учебника по истории является элементом политики реабилитации нацизма, реализуемой в Молдове с 1990-х годов и получившей значительное развитие за последние пять лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новом учебнике истории для старшеклассников в Молдове события Второй мировой войны изложены с румынской точки зрения. В частности, в издании советские войска рассматриваются в качестве оккупационных сил. Об этом рассказал лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович. «В учебнике прямо говорится, что советские войска были „оккупационными“, румынские — „войсками освобождения“, а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии», — сказал Петрович. Его слова передают РИА Новости. Он также отметил, что действия Красной армии по освобождению молдавских территорий от фашистских оккупантов представлены как «серьезная проблема», с которой пришлось столкнуться руководству Румынии. Петрович подчеркнул, что появление нового учебника по истории является элементом политики реабилитации нацизма, реализуемой в Молдове с 1990-х годов и получившей значительное развитие за последние пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...