Пешеход в темной одежде ночью погиб под Челябинском

Пешеход погиб на выезде из Челябинска в сторону Кургана в ночь на 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«В 00:10 часов 2 мая на 24-м километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем „Лада Ларгус“, совершил наезд на пешехода 1985 года рождения. Пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе управления ГАИ.
В пресс-службе подчеркнули, что ДТП произошло в темное время суток, а погибший пешеход был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов. Судя по всему, это стало причиной того, что водитель не заметил мужчину вовремя. В ГАИ напомнили, что, согласно ПДД, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями автомобилей.
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