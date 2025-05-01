В Свердловской области спасли находившуюся на грани смерти малышку. Фото

Свердловские медики месяц боролись за жизнь младенца с менингоэнцефалитом

02 мая 2025 в 13:20 Размер текста - 17 +

Врачам удалось вовремя оказать помощь грудничку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловские врачи спасли одномесячного ребенка, у которого развились сепсис, двусторонняя пневмония и менингоэнцефалит, затрагивающий головной мозг. Своевременная помощь помогла избежать печальных последствий, рассказали в региональном минздраве. «Когда крошечной жительнице Красноуфимска Вере исполнился месяц, она внезапно и сильно заболела. У девочки поднялась температура, она перестала есть, стала беспокойной и вялой. Состояние стремительно ухудшалось, и ребенка доставили в реанимационное отделение Красноуфимской районной больницы с судорогами, потерей сознания и остановкой дыхания. Врачи подключили малышку к аппарату искусственной вентиляции легких, обследовали и передали информацию в Территориальный центр медицины катастроф», — сообщили в пресс-службе. Девочку погрузили в медикаментозный сон и перевезли в клиническую больницу №40 Екатеринбурга. За жизнь малышки боролись больше месяца, был риск летального исхода, и врачам удалось победить болезнь. Сейчас ребенок идет на поправку Фото: министерство здравоохранения Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские врачи спасли одномесячного ребенка, у которого развились сепсис, двусторонняя пневмония и менингоэнцефалит, затрагивающий головной мозг. Своевременная помощь помогла избежать печальных последствий, рассказали в региональном минздраве. «Когда крошечной жительнице Красноуфимска Вере исполнился месяц, она внезапно и сильно заболела. У девочки поднялась температура, она перестала есть, стала беспокойной и вялой. Состояние стремительно ухудшалось, и ребенка доставили в реанимационное отделение Красноуфимской районной больницы с судорогами, потерей сознания и остановкой дыхания. Врачи подключили малышку к аппарату искусственной вентиляции легких, обследовали и передали информацию в Территориальный центр медицины катастроф», — сообщили в пресс-службе. Девочку погрузили в медикаментозный сон и перевезли в клиническую больницу №40 Екатеринбурга. За жизнь малышки боролись больше месяца, был риск летального исхода, и врачам удалось победить болезнь.