01 мая 2025

В Свердловской области спасли находившуюся на грани смерти малышку. Фото

Свердловские медики месяц боролись за жизнь младенца с менингоэнцефалитом
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Врачам удалось вовремя оказать помощь грудничку Фото:

Свердловские врачи спасли одномесячного ребенка, у которого развились сепсис, двусторонняя пневмония и менингоэнцефалит, затрагивающий головной мозг. Своевременная помощь помогла избежать печальных последствий, рассказали в региональном минздраве.

«Когда крошечной жительнице Красноуфимска Вере исполнился месяц, она внезапно и сильно заболела. У девочки поднялась температура, она перестала есть, стала беспокойной и вялой. Состояние стремительно ухудшалось, и ребенка доставили в реанимационное отделение Красноуфимской районной больницы с судорогами, потерей сознания и остановкой дыхания. Врачи подключили малышку к аппарату искусственной вентиляции легких, обследовали и передали информацию в Территориальный центр медицины катастроф», — сообщили в пресс-службе.

Девочку погрузили в медикаментозный сон и перевезли в клиническую больницу №40 Екатеринбурга. За жизнь малышки боролись больше месяца, был риск летального исхода, и врачам удалось победить болезнь.

Сейчас ребенок идет на поправку
Сейчас ребенок идет на поправку
Фото:

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Свердловские врачи спасли одномесячного ребенка, у которого развились сепсис, двусторонняя пневмония и менингоэнцефалит, затрагивающий головной мозг. Своевременная помощь помогла избежать печальных последствий, рассказали в региональном минздраве. «Когда крошечной жительнице Красноуфимска Вере исполнился месяц, она внезапно и сильно заболела. У девочки поднялась температура, она перестала есть, стала беспокойной и вялой. Состояние стремительно ухудшалось, и ребенка доставили в реанимационное отделение Красноуфимской районной больницы с судорогами, потерей сознания и остановкой дыхания. Врачи подключили малышку к аппарату искусственной вентиляции легких, обследовали и передали информацию в Территориальный центр медицины катастроф», — сообщили в пресс-службе. Девочку погрузили в медикаментозный сон и перевезли в клиническую больницу №40 Екатеринбурга. За жизнь малышки боролись больше месяца, был риск летального исхода, и врачам удалось победить болезнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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