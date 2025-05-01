Свердловские врачи спасли одномесячного ребенка, у которого развились сепсис, двусторонняя пневмония и менингоэнцефалит, затрагивающий головной мозг. Своевременная помощь помогла избежать печальных последствий, рассказали в региональном минздраве.
«Когда крошечной жительнице Красноуфимска Вере исполнился месяц, она внезапно и сильно заболела. У девочки поднялась температура, она перестала есть, стала беспокойной и вялой. Состояние стремительно ухудшалось, и ребенка доставили в реанимационное отделение Красноуфимской районной больницы с судорогами, потерей сознания и остановкой дыхания. Врачи подключили малышку к аппарату искусственной вентиляции легких, обследовали и передали информацию в Территориальный центр медицины катастроф», — сообщили в пресс-службе.
Девочку погрузили в медикаментозный сон и перевезли в клиническую больницу №40 Екатеринбурга. За жизнь малышки боролись больше месяца, был риск летального исхода, и врачам удалось победить болезнь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!