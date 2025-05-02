Российский флот уничтожил американский катер в Черном море

ВСУ пустили катер «Willard» в сторону РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Морская авиация Черноморского флота уничтожила быстроходный катер Willard американского производства. Об это сообщили в Минобороны во время брифинга о ходе СВО.
«В акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден», — сообщили в ведомстве. Также во время брифинга указали, что российские силы сбили украинский самолет Су-27.
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