Релиз игры GTA VI перенесли на год: разработчик Rockstar сделал заявление

Выход видеоигры Grand Theft Auto (GTA) VI перенесли на год — по обновленным данным, ее релиз состоится 26 мая 2026 года. Об этом сообщил разработчик игры Rockstar Games.
«Всем привет, Релиз Grand Theft Auto VI перенесен на 26 мая 2026 года. Мы очень сожалеем, что это он произойдет позже, чем вы ожидали», — написали на официальном сайте Rockstar Games. Они поблагодарили фанатов за терпение и подчеркнули, что дополнительное время нужно им для улучшения качества игры до заслуженного игроками уровня.
GTA VI должна была выйти осенью 2025 года. Согласно имеющейся информации, действие GTA VI будет происходить в вымышленном штате Леонида, а основное внимание в сюжете уделяется двум преступникам — Лусии и ее напарнику, чьи образы навеяны историей Бонни и Клайда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.