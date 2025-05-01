Губернатор Паслер навестил раненых бойцов СВО. Фото

02 мая 2025 в 17:21 Размер текста - 17 +

Денис Паслер поручил сформировать попечительский совет госпиталя Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и посетили участников спецоперации, которые находятся в военном госпитале Екатеринбурга. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. «Зашел в палаты к нашим бойцам — участникам специальной военной операции, поблагодарил за преданность Родине и защиту нашей страны. Мы и дальше будем прилагать максимум усилий, чтобы у парней были все условия для выздоровления и прохождения реабилитации», — написал Паслер. Он отметил, что госпиталь для ветеранов войн — это место с большой историей и высококлассными специалистами. В 2026 году учреждение отметит 85-летие, поэтому его будут совершенствовать. «По итогам посещения госпиталя поручил продолжить комплексное благоустройство территории, повысить качество материально-технической базы. Ключевая задача — совместными силами народной стройки обустроить парк рядом с госпиталем, где смогут отдыхать пациенты», — поделился Паслер. Дополнительно губернатор поручил сформировать попечительский совет, который будет работать над улучшением госпиталя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и посетили участников спецоперации, которые находятся в военном госпитале Екатеринбурга. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. «Зашел в палаты к нашим бойцам — участникам специальной военной операции, поблагодарил за преданность Родине и защиту нашей страны. Мы и дальше будем прилагать максимум усилий, чтобы у парней были все условия для выздоровления и прохождения реабилитации», — написал Паслер. Он отметил, что госпиталь для ветеранов войн — это место с большой историей и высококлассными специалистами. В 2026 году учреждение отметит 85-летие, поэтому его будут совершенствовать. «По итогам посещения госпиталя поручил продолжить комплексное благоустройство территории, повысить качество материально-технической базы. Ключевая задача — совместными силами народной стройки обустроить парк рядом с госпиталем, где смогут отдыхать пациенты», — поделился Паслер. Дополнительно губернатор поручил сформировать попечительский совет, который будет работать над улучшением госпиталя.