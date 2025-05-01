Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и посетили участников спецоперации, которые находятся в военном госпитале Екатеринбурга. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.
«Зашел в палаты к нашим бойцам — участникам специальной военной операции, поблагодарил за преданность Родине и защиту нашей страны. Мы и дальше будем прилагать максимум усилий, чтобы у парней были все условия для выздоровления и прохождения реабилитации», — написал Паслер.
Он отметил, что госпиталь для ветеранов войн — это место с большой историей и высококлассными специалистами. В 2026 году учреждение отметит 85-летие, поэтому его будут совершенствовать.
«По итогам посещения госпиталя поручил продолжить комплексное благоустройство территории, повысить качество материально-технической базы. Ключевая задача — совместными силами народной стройки обустроить парк рядом с госпиталем, где смогут отдыхать пациенты», — поделился Паслер. Дополнительно губернатор поручил сформировать попечительский совет, который будет работать над улучшением госпиталя.
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