01 мая 2025

Губернатор Паслер навестил раненых бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Екатеринбург , паслер денис
Денис Паслер поручил сформировать попечительский совет госпиталя Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и посетили участников спецоперации, которые находятся в военном госпитале Екатеринбурга. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

«Зашел в палаты к нашим бойцам — участникам специальной военной операции, поблагодарил за преданность Родине и защиту нашей страны. Мы и дальше будем прилагать максимум усилий, чтобы у парней были все условия для выздоровления и прохождения реабилитации», — написал Паслер.

Он отметил, что госпиталь для ветеранов войн — это место с большой историей и высококлассными специалистами. В 2026 году учреждение отметит 85-летие, поэтому его будут совершенствовать.

«По итогам посещения госпиталя поручил продолжить комплексное благоустройство территории, повысить качество материально-технической базы. Ключевая задача — совместными силами народной стройки обустроить парк рядом с госпиталем, где смогут отдыхать пациенты», — поделился Паслер. Дополнительно губернатор поручил сформировать попечительский совет, который будет работать над улучшением госпиталя.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и спикер регионального заксобрания Людмила Бабушкина поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и посетили участников спецоперации, которые находятся в военном госпитале Екатеринбурга. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. «Зашел в палаты к нашим бойцам — участникам специальной военной операции, поблагодарил за преданность Родине и защиту нашей страны. Мы и дальше будем прилагать максимум усилий, чтобы у парней были все условия для выздоровления и прохождения реабилитации», — написал Паслер. Он отметил, что госпиталь для ветеранов войн — это место с большой историей и высококлассными специалистами. В 2026 году учреждение отметит 85-летие, поэтому его будут совершенствовать. «По итогам посещения госпиталя поручил продолжить комплексное благоустройство территории, повысить качество материально-технической базы. Ключевая задача — совместными силами народной стройки обустроить парк рядом с госпиталем, где смогут отдыхать пациенты», — поделился Паслер. Дополнительно губернатор поручил сформировать попечительский совет, который будет работать над улучшением госпиталя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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