01 мая 2025

Артист Гальцев зовет курганцев на фестиваль в филармонии

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Юрий Гальцев приедет на курганский фестиваль
Юрий Гальцев приедет на курганский фестиваль Фото:

Заслуженный артист России Юрий Гальцев пригласил жителей Кургана на фестиваль искусств «Середина лета», который пройдет 20 июля в филармонии. Видеообращение артиста опубликовано на странице руководителя отдела стратегического развития Курганского театрально-концертного объединения Вадима Коробейникова в соцсети «ВКонтакте».

«Когда наш выход — не важно. Главное, чтобы вы пришли. Дорогие курганцы, земляки, хочется вас удивить — и я знаю, как! Приходите!» — призвал Гальцев. Фестиваль ежегодно собирает известных артистов, родившихся или связанных с Курганом, а также молодых земляков.

В этом году 12-й фестиваль «Середина лета» состоится 20 июля в 18:00 в Курганской областной филармонии. Гостям обещают насыщенную программу и выступления артистов со всей страны.

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Заслуженный артист России Юрий Гальцев пригласил жителей Кургана на фестиваль искусств «Середина лета», который пройдет 20 июля в филармонии. Видеообращение артиста опубликовано на странице руководителя отдела стратегического развития Курганского театрально-концертного объединения Вадима Коробейникова в соцсети «ВКонтакте». «Когда наш выход — не важно. Главное, чтобы вы пришли. Дорогие курганцы, земляки, хочется вас удивить — и я знаю, как! Приходите!» — призвал Гальцев. Фестиваль ежегодно собирает известных артистов, родившихся или связанных с Курганом, а также молодых земляков. В этом году 12-й фестиваль «Середина лета» состоится 20 июля в 18:00 в Курганской областной филармонии. Гостям обещают насыщенную программу и выступления артистов со всей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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