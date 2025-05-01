Артист Гальцев зовет курганцев на фестиваль в филармонии

Заслуженный артист России Юрий Гальцев пригласил жителей Кургана на фестиваль искусств «Середина лета», который пройдет 20 июля в филармонии. Видеообращение артиста опубликовано на странице руководителя отдела стратегического развития Курганского театрально-концертного объединения Вадима Коробейникова в соцсети «ВКонтакте».
«Когда наш выход — не важно. Главное, чтобы вы пришли. Дорогие курганцы, земляки, хочется вас удивить — и я знаю, как! Приходите!» — призвал Гальцев. Фестиваль ежегодно собирает известных артистов, родившихся или связанных с Курганом, а также молодых земляков.
В этом году 12-й фестиваль «Середина лета» состоится 20 июля в 18:00 в Курганской областной филармонии. Гостям обещают насыщенную программу и выступления артистов со всей страны.
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