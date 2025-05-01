В Салехарде пожарные выехали на возгорание магазина «Центральный»
В Салехарде на улице Республики, 114 загорелся строительный магазин «Центральный». Покупатели и персонал эвакуируются, сообщают в окружном МЧС.
«В 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине „Центральный“ по улице Республике 114. На момент прибытия наблюдалось горение кровли. Покупатели и персонал эвакуируются», — сообщает пресс-служба окружного МЧС. Информация уточняется.
Дополнено в 17:40 (15:40):
Здание трехэтажное, горит кровля размерами 20х40 по всей площади. Данные УМВД.
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