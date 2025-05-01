01 мая 2025

В Салехарде загорелся магазин, идет эвакуация. Видео

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В Салехарде пожарные выехали на возгорание магазина «Центральный»
В Салехарде пожарные выехали на возгорание магазина «Центральный» Фото:

В Салехарде на улице Республики, 114 загорелся строительный магазин «Центральный». Покупатели и персонал эвакуируются, сообщают в окружном МЧС.

«В 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине „Центральный“ по улице Республике 114. На момент прибытия наблюдалось горение кровли. Покупатели и персонал эвакуируются», — сообщает пресс-служба окружного МЧС. Информация уточняется.

Дополнено в 17:40 (15:40):

Здание трехэтажное, горит кровля размерами 20х40 по всей площади. Данные УМВД. 

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В Салехарде на улице Республики, 114 загорелся строительный магазин «Центральный». Покупатели и персонал эвакуируются, сообщают в окружном МЧС. «В 17 часов 18 минут в пожарной-спасательную часть города Салехарда поступило сообщение о возгорании в магазине „Центральный“ по улице Республике 114. На момент прибытия наблюдалось горение кровли. Покупатели и персонал эвакуируются», — сообщает пресс-служба окружного МЧС. Информация уточняется. Дополнено в 17:40 (15:40): Здание трехэтажное, горит кровля размерами 20х40 по всей площади. Данные УМВД. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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