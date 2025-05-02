В ООН обеспокоились сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

Организация Объединенных Наций выразила обеспеченность после сообщений о пытках российских военнопленных на Украине. В ООН призвали украинские власти гарантировать всем задержанным соблюдение прав.
«Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о пытках, жестоком обращении и других нарушениях в отношении российских военнопленных со стороны украинских сил», — говорится в релизе. Там напомнили, что запрет на пытки является абсолютным и не допускает никаких исключений. «Никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток», — заявили в организации.
Комитет также призвал Украину гарантировать всем военнопленным соблюдение основных человеческих прав, включая право на бесплатное медицинское обследование врачом
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