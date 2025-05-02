В ООН обеспокоились сообщениями о пытках российских военнопленных на Украине

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В ООН осудили пытки со стороны ВСУ
В ООН осудили пытки со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Организация Объединенных Наций выразила обеспеченность после сообщений о пытках российских военнопленных на Украине. В ООН призвали украинские власти гарантировать всем задержанным соблюдение прав. 

«Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о пытках, жестоком обращении и других нарушениях в отношении российских военнопленных со стороны украинских сил», — говорится в релизе.  Там напомнили, что запрет на пытки является абсолютным и не допускает никаких исключений. «Никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток», — заявили в организации.

Комитет также призвал Украину гарантировать всем военнопленным соблюдение основных человеческих прав, включая право на бесплатное медицинское обследование врачом

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Организация Объединенных Наций выразила обеспеченность после сообщений о пытках российских военнопленных на Украине. В ООН призвали украинские власти гарантировать всем задержанным соблюдение прав.  «Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о пытках, жестоком обращении и других нарушениях в отношении российских военнопленных со стороны украинских сил», — говорится в релизе.  Там напомнили, что запрет на пытки является абсолютным и не допускает никаких исключений. «Никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток», — заявили в организации. Комитет также призвал Украину гарантировать всем военнопленным соблюдение основных человеческих прав, включая право на бесплатное медицинское обследование врачом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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