Призеры «Евровидения» едут на 9 Мая в отдаленный свердловский город

Участницы «Евровидения-2012», коллектив «Бурановские бабушки» из Удмуртии стал хедлайнером Дня Победы в Серове. Об этом сообщил мэр свердловского города Василий Сизиков.
«9 Мая мы приготовили особенный подарок жителям и гостям города — незабываемый концерт легендарных „Бурановских бабушек“. Их неповторимые голоса, задорные танцы и народные мотивы подарят вам море позитива, заряд бодрости и отличное праздничное настроение», — написал глава. Концерт пройдет на площади ДКМ в 21:30.
«Бурановские бабушки» заняли второе место на «Евровидении». Пенсионерки покорили мировую сцену с песней Party for Everybody, которую исполнили на английском и удмуртском языках. Помимо этого, с 2012-го по 2016 годы группа выступила на еще нескольких крупных международных фестивалях.
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