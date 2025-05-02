Призеры «Евровидения» едут на 9 Мая в отдаленный свердловский город

«Бурановские бабушки» выступят на 9 Мая в Серове
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«Бурановские бабушки» прославились благодаря «Евровидению» на весь мир
«Бурановские бабушки» прославились благодаря «Евровидению» на весь мир Фото:
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Участницы «Евровидения-2012», коллектив «Бурановские бабушки» из Удмуртии стал хедлайнером Дня Победы в Серове. Об этом сообщил мэр свердловского города Василий Сизиков.

«9 Мая мы приготовили особенный подарок жителям и гостям города — незабываемый концерт легендарных „Бурановских бабушек“. Их неповторимые голоса, задорные танцы и народные мотивы подарят вам море позитива, заряд бодрости и отличное праздничное настроение», — написал глава. Концерт пройдет на площади ДКМ в 21:30.

«Бурановские бабушки» заняли второе место на «Евровидении». Пенсионерки покорили мировую сцену с песней Party for Everybody, которую исполнили на английском и удмуртском языках. Помимо этого, с 2012-го по 2016 годы группа выступила на еще нескольких крупных международных фестивалях.

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Участницы «Евровидения-2012», коллектив «Бурановские бабушки» из Удмуртии стал хедлайнером Дня Победы в Серове. Об этом сообщил мэр свердловского города Василий Сизиков. «9 Мая мы приготовили особенный подарок жителям и гостям города — незабываемый концерт легендарных „Бурановских бабушек“. Их неповторимые голоса, задорные танцы и народные мотивы подарят вам море позитива, заряд бодрости и отличное праздничное настроение», — написал глава. Концерт пройдет на площади ДКМ в 21:30. «Бурановские бабушки» заняли второе место на «Евровидении» . Пенсионерки покорили мировую сцену с песней Party for Everybody, которую исполнили на английском и удмуртском языках. Помимо этого, с 2012-го по 2016 годы группа выступила на еще нескольких крупных международных фестивалях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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