Москвичам пообещали заморозки после аномального снегопада

Вильфанд: в ночь на 3 мая температура воздуха опустится до -4 градусов
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В Москве в ночь на 3 мая ожидаются заморозки до минусовой температуры
В Москве в ночь на 3 мая ожидаются заморозки до минусовой температуры Фото:
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Москву завалило снегом в начале мая

В столичном регионе в ночь на субботу, 3 мая, ожидается резкое похолодание. Как сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха в Москве опустится до 0 — +2 градусов, а в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до -4 градусов.

«Сегодня ночь будет очень холодная», — отметил Вильфанд. Однако он добавил, что несмотря на ночное похолодание, уже днем 3 мая в Москве ожидается потепление до +12…+14 градусов, в области — до +16. Существенных осадков не прогнозируется, однако возможны небольшие дожди преимущественно в Москве, а не в области. «Снега не будет, а вот осадки небольшие [будут]», — уточнил специалист.

В дальнейшем синоптик прогнозирует заметное изменение погодных условий: уже в воскресенье, 4 мая, в регион придет теплый и влажный воздух с юго-запада. Температура ночью составит +4…+6 градусов, а днем повысится до +17…+19 градусов. Ожидается усиление ветра до 15 м/с и дожди.

Между тем, ранее в столице 1 мая был установлен рекорд по количеству осадков: только за полдня на метеостанции ВДНХ выпало 24 мм, что превысило максимум, зафиксированный еще 116 лет назад. В других районах города и области показатели также оказались выше нормы — до 28 мм осадков за сутки. Непогода спровоцировала массовый обвал деревьев, передает MK.RU.

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В столичном регионе в ночь на субботу, 3 мая, ожидается резкое похолодание. Как сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха в Москве опустится до 0 — +2 градусов, а в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до -4 градусов. «Сегодня ночь будет очень холодная», — отметил Вильфанд. Однако он добавил, что несмотря на ночное похолодание, уже днем 3 мая в Москве ожидается потепление до +12…+14 градусов, в области — до +16. Существенных осадков не прогнозируется, однако возможны небольшие дожди преимущественно в Москве, а не в области. «Снега не будет, а вот осадки небольшие [будут]», — уточнил специалист. В дальнейшем синоптик прогнозирует заметное изменение погодных условий: уже в воскресенье, 4 мая, в регион придет теплый и влажный воздух с юго-запада. Температура ночью составит +4…+6 градусов, а днем повысится до +17…+19 градусов. Ожидается усиление ветра до 15 м/с и дожди. Между тем, ранее в столице 1 мая был установлен рекорд по количеству осадков: только за полдня на метеостанции ВДНХ выпало 24 мм, что превысило максимум, зафиксированный еще 116 лет назад. В других районах города и области показатели также оказались выше нормы — до 28 мм осадков за сутки. Непогода спровоцировала массовый обвал деревьев, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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