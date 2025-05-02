Машины завалило деревьями после разрушительного снегопада в Москве. Фоторепортаж

В Московской области из-за снегопада дороги завалило деревьями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Подмосковье из-за снегопада деревья падали на дороги десятками
В Подмосковье из-за снегопада деревья падали на дороги десятками Фото:

В Московской области в ночь на 2 мая из-за сильного снегопада более 26 тысяч человек Из-за снега падают деревья, обрываются провода. Повреждены десятки машин. URA.RU показывает, к каким разрушительным последствиям привел неожиданный снегопад за месяц до лета.

В регионе обесточены 237 линий электропередач, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в официальном telegram-канале. Наиболее сложная ситуация сложилась на севере Подмосковья, где в ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с электроснабжением и транспортом.

«В результате снегопада образовалась наледь на проводах, упало большое количество деревьев. По всей области обесточены 237 линий электропередач, 26 тысяч человек остались без электричества», — говорится в сообщении губернатора. Воробьев отметил, что больше всего пострадали города Талдом, Дмитров и Сергиев Посад, а также Зеленоград. Причиной перебоев стали налипший мокрый снег и поваленные деревья, которые повредили линии электропередачи.

Сейчас в Подмосковье работают более 200 аварийных бригад, которые ликвидируют последствия непогоды, расчищают дороги и железнодорожные пути. Наиболее сложная ситуация сохраняется на Рижском и Савеловском направлениях железной дороги, где приостановлено движение поездов. К восстановительным работам привлечены специалисты компаний «Россети», «Мособлэнерго» и других аварийно-восстановительных служб. Власти региона держат ситуацию на контроле и призывают жителей соблюдать осторожность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Московской области в ночь на 2 мая из-за сильного снегопада более 26 тысяч человек Из-за снега падают деревья, обрываются провода. Повреждены десятки машин. URA.RU показывает, к каким разрушительным последствиям привел неожиданный снегопад за месяц до лета. В регионе обесточены 237 линий электропередач, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в официальном telegram-канале. Наиболее сложная ситуация сложилась на севере Подмосковья, где в ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с электроснабжением и транспортом. «В результате снегопада образовалась наледь на проводах, упало большое количество деревьев. По всей области обесточены 237 линий электропередач, 26 тысяч человек остались без электричества», — говорится в сообщении губернатора. Воробьев отметил, что больше всего пострадали города Талдом, Дмитров и Сергиев Посад, а также Зеленоград. Причиной перебоев стали налипший мокрый снег и поваленные деревья, которые повредили линии электропередачи. Сейчас в Подмосковье работают более 200 аварийных бригад, которые ликвидируют последствия непогоды, расчищают дороги и железнодорожные пути. Наиболее сложная ситуация сохраняется на Рижском и Савеловском направлениях железной дороги, где приостановлено движение поездов. К восстановительным работам привлечены специалисты компаний «Россети», «Мособлэнерго» и других аварийно-восстановительных служб. Власти региона держат ситуацию на контроле и призывают жителей соблюдать осторожность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...