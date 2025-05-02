В Московской области в ночь на 2 мая из-за сильного снегопада более 26 тысяч человек Из-за снега падают деревья, обрываются провода. Повреждены десятки машин. URA.RU показывает, к каким разрушительным последствиям привел неожиданный снегопад за месяц до лета.
В регионе обесточены 237 линий электропередач, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в официальном telegram-канале. Наиболее сложная ситуация сложилась на севере Подмосковья, где в ряде населенных пунктов наблюдаются перебои с электроснабжением и транспортом.
«В результате снегопада образовалась наледь на проводах, упало большое количество деревьев. По всей области обесточены 237 линий электропередач, 26 тысяч человек остались без электричества», — говорится в сообщении губернатора. Воробьев отметил, что больше всего пострадали города Талдом, Дмитров и Сергиев Посад, а также Зеленоград. Причиной перебоев стали налипший мокрый снег и поваленные деревья, которые повредили линии электропередачи.
Сейчас в Подмосковье работают более 200 аварийных бригад, которые ликвидируют последствия непогоды, расчищают дороги и железнодорожные пути. Наиболее сложная ситуация сохраняется на Рижском и Савеловском направлениях железной дороги, где приостановлено движение поездов. К восстановительным работам привлечены специалисты компаний «Россети», «Мособлэнерго» и других аварийно-восстановительных служб. Власти региона держат ситуацию на контроле и призывают жителей соблюдать осторожность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.