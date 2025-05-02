02 мая 2025

Потепление до +22 и дожди ждут свердловчан

© Служба новостей «URA.RU»
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Пик тепла ожидается на следующей неделе
Пик тепла ожидается на следующей неделе Фото:

Кроме дождей в Екатеринбурге ожидается потепление до +22 градусов. По словам синоптика Алексея Пулина, есть вероятность, что для города начался безморозный период.

«В среднем для городской метеостанции он стартует с 10 мая. Правда за последние 35 лет его начало варьировалось от 19 апреля (2013 год) до 5 июня (2007 год). Безморозный период означает отсутствие отрицательных температур на городской метеостанции, что вовсе не гарантирует прекращение заморозков вне города», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В уральской столице 3-го мая дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидается дождь. Начиная с 4-го мая столбик термометра медленно поползет вверх. Самый теплый день ожидается 6-го мая, когда температура достигнет +22.

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Кроме дождей в Екатеринбурге ожидается потепление до +22 градусов. По словам синоптика Алексея Пулина, есть вероятность, что для города начался безморозный период. «В среднем для городской метеостанции он стартует с 10 мая. Правда за последние 35 лет его начало варьировалось от 19 апреля (2013 год) до 5 июня (2007 год). Безморозный период означает отсутствие отрицательных температур на городской метеостанции, что вовсе не гарантирует прекращение заморозков вне города», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В уральской столице 3-го мая дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидается дождь. Начиная с 4-го мая столбик термометра медленно поползет вверх. Самый теплый день ожидается 6-го мая, когда температура достигнет +22.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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