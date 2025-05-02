Потепление до +22 и дожди ждут свердловчан

Кроме дождей в Екатеринбурге ожидается потепление до +22 градусов. По словам синоптика Алексея Пулина, есть вероятность, что для города начался безморозный период.
«В среднем для городской метеостанции он стартует с 10 мая. Правда за последние 35 лет его начало варьировалось от 19 апреля (2013 год) до 5 июня (2007 год). Безморозный период означает отсутствие отрицательных температур на городской метеостанции, что вовсе не гарантирует прекращение заморозков вне города», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В уральской столице 3-го мая дневная температура поднимется до +12 градусов, ожидается дождь. Начиная с 4-го мая столбик термометра медленно поползет вверх. Самый теплый день ожидается 6-го мая, когда температура достигнет +22.
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