В ЯНАО к 80-летию Дня Победы отреставрировано более 30 мемориалов

На Ямале к празднованию 80-летиня Победы в Великой Отечественной войне было реконструировано 35 мемориалов в память о павших воинах. Власти округа в соцсети сообщили, что работы начались еще в 2023 году.
«В преддверии 80-й годовщины Великой Победы реализовали масштабную программу по обновлению памятников: привели в порядок каждый третий монумент в округе. Всего порядка 35 мемориалов. Мероприятия по ремонту и благоустройству начались за два года до памятной даты», — сообщается на сайте окружных властей.
Ремонт и благоустройство мемориальных комплексов и скверов проходят как в крупных городах, так и в небольших поселках региона. В селе Нори Надымского района 1 мая открыт мемориал, посвященный 80-летию Победы, выполненный в виде стелы с барельефом трех воинов.
Власти региона подчеркивают, что работы по обновлению памятных мест продолжаются в Салехарде и шести районах — Надымском, Шурышкарском, Красноселькупском, Тазовском, Пуровском и Приуральском. Одним из ключевых проектов станет воссоздание маяка на острове Белом. Кроме того, новые памятные места появятся в Приозерном, где будет возведен мемориал памяти погибших при защите Отечества, в Халясавэе обустроят «Сквер Победы», а в Белоярске построят первый мемориальный комплекс.
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