В многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. По предварительным данным, одна из квартир в здании сильно разрушена.
«Взрыв прогремел в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве», — сообщает источник 112. Информация о пострадавших пока не поступала.
URA.RU пробовало дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС по г. Москве, однако ввиду технических неполадок на стороне экстренной службы ответа получить не удалось. После этого на звонки уже никто не отвечал, как и в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.
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