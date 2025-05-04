04 мая 2025

112: в Москве прогремел мощный взрыв. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В многоэтажке Москвы прогремел врыв
В многоэтажке Москвы прогремел врыв Фото:

В многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. По предварительным данным, одна из квартир в здании сильно разрушена.

«Взрыв прогремел в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве», — сообщает источник 112. Информация о пострадавших пока не поступала.

URA.RU пробовало дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС по г. Москве, однако ввиду технических неполадок на стороне экстренной службы ответа получить не удалось. После этого на звонки уже никто не отвечал, как и в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.

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В многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. По предварительным данным, одна из квартир в здании сильно разрушена. «Взрыв прогремел в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве», — сообщает источник 112. Информация о пострадавших пока не поступала. URA.RU пробовало дозвониться до пресс-службы ГУ МЧС по г. Москве, однако ввиду технических неполадок на стороне экстренной службы ответа получить не удалось. После этого на звонки уже никто не отвечал, как и в пресс-службе ГУ МВД по г. Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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