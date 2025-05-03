03 мая 2025
02 мая 2025

В Салехарде произошло экстренное отключение света

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение электроэнергии связано с внештатной ситуацией
Отключение электроэнергии связано с внештатной ситуацией Фото:

В домах по улицам Приозерная, Деповская, Трудовая, микрорайон 1-й Первомайский в Салехарде экстренно отключили электричество. Это связано с внештатной ситуацией, сообщили в мэрии города.

«Аварийное отключение электроэнергии в части домов на улицах Приозерная, Деповская, Трудовая, микрорайон 1-й Первомайский связано с внештатной ситуацией. Специалисты сразу выехали на место аварии», — написано в telegram-канале администрации.

Для восстановления электроснабжения проводились аварийно-восстановительный ремонт и оперативные переключения. Сейчас свет в дома уже начали подавать.

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В домах по улицам Приозерная, Деповская, Трудовая, микрорайон 1-й Первомайский в Салехарде экстренно отключили электричество. Это связано с внештатной ситуацией, сообщили в мэрии города. «Аварийное отключение электроэнергии в части домов на улицах Приозерная, Деповская, Трудовая, микрорайон 1-й Первомайский связано с внештатной ситуацией. Специалисты сразу выехали на место аварии», — написано в telegram-канале администрации. Для восстановления электроснабжения проводились аварийно-восстановительный ремонт и оперативные переключения. Сейчас свет в дома уже начали подавать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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