В Салехарде произошло экстренное отключение света

Отключение электроэнергии связано с внештатной ситуацией
В домах по улицам Приозерная, Деповская, Трудовая, микрорайон 1-й Первомайский в Салехарде экстренно отключили электричество. Это связано с внештатной ситуацией, сообщили в мэрии города.
«Аварийное отключение электроэнергии в части домов на улицах Приозерная, Деповская, Трудовая, микрорайон 1-й Первомайский связано с внештатной ситуацией. Специалисты сразу выехали на место аварии», — написано в telegram-канале администрации.
Для восстановления электроснабжения проводились аварийно-восстановительный ремонт и оперативные переключения. Сейчас свет в дома уже начали подавать.
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