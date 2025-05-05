Боец ММА Емельяненко встал с инвалидной коляски

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Емельяненко заявил, что после операции ему нужно 10 месяцев на восстановление
Емельяненко заявил, что после операции ему нужно 10 месяцев на восстановление Фото:

Боец ММА Александр Емельяненко начал делать первые шаги после операции на позвоночнике. Об это рассказал представитель бойца.

«Александр по чуть-чуть начал ходить», — передает слова собеседника ТАСС. Он добавил, что его состояние улучшается.

Операция была проведена в марте, после чего спортсмен передвигался в коляске. Затем Емельяненко прошел восстановительный курс в Москве перед переездом на реабилитацию. Дальнейшее восстановление боец продолжает в Ингушетии.

Александр Емельяненко отменил запланированный бой на 29 марта с Артемом Тарасовым из-за резкого ухудшения здоровья. У бойца отказали ноги, что потребовало срочного хирургического вмешательства. Врачи диагностировали расхождение межпозвоночных дисков, приведшее к серьезным осложнениям.

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Боец ММА Александр Емельяненко начал делать первые шаги после операции на позвоночнике. Об это рассказал представитель бойца. «Александр по чуть-чуть начал ходить», — передает слова собеседника ТАСС. Он добавил, что его состояние улучшается. Операция была проведена в марте, после чего спортсмен передвигался в коляске. Затем Емельяненко прошел восстановительный курс в Москве перед переездом на реабилитацию. Дальнейшее восстановление боец продолжает в Ингушетии. Александр Емельяненко отменил запланированный бой на 29 марта с Артемом Тарасовым из-за резкого ухудшения здоровья. У бойца отказали ноги, что потребовало срочного хирургического вмешательства. Врачи диагностировали расхождение межпозвоночных дисков, приведшее к серьезным осложнениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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