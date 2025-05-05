Боец ММА Емельяненко встал с инвалидной коляски

Боец ММА Александр Емельяненко начал делать первые шаги после операции на позвоночнике. Об это рассказал представитель бойца.
«Александр по чуть-чуть начал ходить», — передает слова собеседника ТАСС. Он добавил, что его состояние улучшается.
Операция была проведена в марте, после чего спортсмен передвигался в коляске. Затем Емельяненко прошел восстановительный курс в Москве перед переездом на реабилитацию. Дальнейшее восстановление боец продолжает в Ингушетии.
Александр Емельяненко отменил запланированный бой на 29 марта с Артемом Тарасовым из-за резкого ухудшения здоровья. У бойца отказали ноги, что потребовало срочного хирургического вмешательства. Врачи диагностировали расхождение межпозвоночных дисков, приведшее к серьезным осложнениям.
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