В ХМАО задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РУФСБ по ХМАО.
«Задержан житель Ханты-Мансийского округа, который планировал теракт на ж/д. По данным следствия, задержанный получал указания от участника запрещенного украинского военизированного формирования», — сообщило информационное агентство.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал неудачную попытку теракта в Ханты-Мансийске серьезным сигналом. Он заявил, что угроза ближе, чем кажется, поэтому необходимо быть готовыми к любой провокации.
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