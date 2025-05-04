04 мая 2025
03 мая 2025

В ХМАО задержали подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали жителя ХМАО, подозреваемого в подготовке теракта
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в теракте на железной дороге в ХМАО
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в теракте на железной дороге в ХМАО Фото:

Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РУФСБ по ХМАО.

«Задержан житель Ханты-Мансийского округа, который планировал теракт на ж/д. По данным следствия, задержанный получал указания от участника запрещенного украинского военизированного формирования», — сообщило информационное агентство.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал неудачную попытку теракта в Ханты-Мансийске серьезным сигналом. Он заявил, что угроза ближе, чем кажется, поэтому необходимо быть готовыми к любой провокации. 

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Сотрудники регионального управления ФСБ России задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РУФСБ по ХМАО. «Задержан житель Ханты-Мансийского округа, который планировал теракт на ж/д. По данным следствия, задержанный получал указания от участника запрещенного украинского военизированного формирования», — сообщило информационное агентство. Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал неудачную попытку теракта в Ханты-Мансийске серьезным сигналом. Он заявил, что угроза ближе, чем кажется, поэтому необходимо быть готовыми к любой провокации. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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