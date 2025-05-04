04 мая 2025

Мэр назвал дату окончания отопительного сезона в Екатеринбурге

Отопительный сезон в Екатеринбурге завершат 12 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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В социальных учреждениях тепло отключат в последнюю очередь
В социальных учреждениях тепло отключат в последнюю очередь Фото:

Жилые дома и социальные объекты в Екатеринбурге отключат от тепла 12 мая. Решение об окончании отопительного сезона утвердил мэр Алексей Орлов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Приняли решение об окончании отопительного сезона в Екатеринбурге 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда», — следует из поста. Социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь.

После завершения отопительного сезона ресурсоснабжающие организации приступят к проведению ремонтных и профилактических работ на тепловых сетях города. Это необходимо для подготовки систем теплоснабжения к следующему осенне-зимнему периоду.

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Жилые дома и социальные объекты в Екатеринбурге отключат от тепла 12 мая. Решение об окончании отопительного сезона утвердил мэр Алексей Орлов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Приняли решение об окончании отопительного сезона в Екатеринбурге 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда», — следует из поста. Социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь. После завершения отопительного сезона ресурсоснабжающие организации приступят к проведению ремонтных и профилактических работ на тепловых сетях города. Это необходимо для подготовки систем теплоснабжения к следующему осенне-зимнему периоду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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