Мэр назвал дату окончания отопительного сезона в Екатеринбурге

Жилые дома и социальные объекты в Екатеринбурге отключат от тепла 12 мая. Решение об окончании отопительного сезона утвердил мэр Алексей Орлов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Приняли решение об окончании отопительного сезона в Екатеринбурге 12 мая. Это единая дата для всего жилого фонда», — следует из поста. Социальные учреждения будут отключаться от тепла в последнюю очередь.
После завершения отопительного сезона ресурсоснабжающие организации приступят к проведению ремонтных и профилактических работ на тепловых сетях города. Это необходимо для подготовки систем теплоснабжения к следующему осенне-зимнему периоду.
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