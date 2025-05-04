МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ветра в Свердловской области

Сильный ветер прогнозируют 6 мая
В Свердловской области 6 мая ожидается порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«МЧС России рекомендует не приближаться к рекламным щитам и конструкциям. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий, не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями», — пояснили в ведомстве.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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