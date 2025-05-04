04 мая 2025

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ветра в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер прогнозируют 6 мая
Сильный ветер прогнозируют 6 мая Фото:

В Свердловской области 6 мая ожидается порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«МЧС России рекомендует не приближаться к рекламным щитам и конструкциям. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий, не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями», — пояснили в ведомстве.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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В Свердловской области 6 мая ожидается порывистый ветер со скоростью до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «МЧС России рекомендует не приближаться к рекламным щитам и конструкциям. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий, не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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