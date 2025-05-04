Дело экс-директора пермских управляющих компаний Людмилы Осинцевой переквалифицировали

Уголовное дело в отношении экс-директора ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие „Городское коммунальное тепловое хозяйство“» (ПМУП «ГКТХ») Людмилы Осинцевой поступило в Свердловский суд Перми. Следствие переквалифицировало действия обвиняемой. Смягчив — с получения взятки на хищение чужого имущества.
«Осинцева Людмила Николаевна — статья 160 часть 4 УК РФ. Якубина Наталья Владимировна — статья 33 часть 5 статьи 160 части 4 УК РФ», — следует из картотеки дел на сайте суда.
Ранее Осинцева обвинялась в получении взятки от Натальи Якубиной, директора и учредителя подрядного ООО «Эверест». Теперь — в хищении, а Якубина — в пособничестве при этом преступлении.
Людмилу Осинцеву арестовали в феврале 2024 года. Она обвинялась в получении взятки в 6,8 млн рублей от директора и учредителя ООО «Эверест», подрядчика МУПа. По версии следствия, компания должна была выполнить работы для предприятия, которое возглавляла Осинцева, но не сделала этого. Следствие трактовало это как коррупцию. Якобы деньги потом разошлись по счетам фирм, близким к Осинцевой. Спустя полгода Осинцевой изменили меру пресечения на домашний арест. Свою вину Осинцева отрицает.
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