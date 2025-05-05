Суд рассмотрит дело об изъятии активов «Главпродукта» в закрытом режиме

Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело об изъятии активов холдинга «Главпродукт» в доход государства в закрытом режиме из-за чувствительного характера информации. Соответствующее ходатайство подала Генпрокуратура РФ, выступающая в качестве истца.
«Суд в ходе предварительного заседания в понедельник удовлетворил соответствующее ходатайство истца (о закрытом режиме — прим. URA.RU)», — заявил корреспондент РИА Новости из зала суда. По данным источника, такое решение было принято из-за чувствительного характера информации, которая может нанести ущерб публичным интересам при раскрытии в СМИ.
При этом представитель ООО «Инвестиционная компания „Сокол“», входящей в структуру «Главпродукта» и являющейся третьим лицом в процессе, выступил против перехода в закрытый режим. По его словам, в материалах дела нет документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну. Суд, однако, поддержал позицию прокуратуры и ограничил доступ к материалам разбирательства.
Ранее, 12 марта 2025 года, суд Москвы по заявлению надзорного ведомства наложил арест на активы бенефициара холдинга «Главпродукт» Леонида Смирнова, включая денежные средства, акции и доли в более чем 30 юридических лицах. По данным Генпрокуратуры РФ он и его американские партнеры незаконно перевели около 1,4 миллиарда рублей за границу. Ведомство требует изъять 100% долей в ключевых структурах холдинга в доход государства. Тогда суд частично удовлетворил требования об обеспечительных мерах, однако не принял ряд предложенных ограничений к Смирнову и компаниям группы.
В октябре 2024 года президент России Владимир Путин передал «Главпродукт» во временное управление Росимущества. Холдинг производит более 500 видов консервов.
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