Парад, «Бессмертный полк» и концерт звезд: полная программа на 8 и 9 мая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 9 Мая прогремит салют и выступят Паршута, Пьеха и «Рондо»

06 мая 2025 в 14:18 Размер текста - 17 +

Салют запустят над акваторией городского пруда Фото: Размик Закарян © URA.RU В честь 80-летия Победы в Екатеринбурге торжественные мероприятия пройдут в два дня — 8 и 9 мая. Где пройдут мероприятия, во сколько выйдут Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо» и запустят салют — в афише URA.RU. 8 мая В 10:00 возложат цветы к памятнику маршала Советского Союза Георгия Жукова. Церемония пройдет на площади у главного штаба Центрального военного округа. С 12:00 до 22:00 на Октябрьской площади покажут интерактивно-выставочный проект «Счастье жить!». Мероприятие пройдет и 9 мая. Также с 12:00 до 20:00 намечено выступление иммерсивного театра «Театр Великой войны». Мероприятие пройдет в Историческом сквере. С 16:00 до 21:00 тоже в Историческом сквере начнется концерт. В программе — выступление студенческого хора Уральского федерального округа, Уральского русского народного хора и московского театра танца «Гжель». С 16:00 до 18:00 в Преображенском парке пройдет митинг-концерт и «Бессмертный полк». Участников ждут на площадке за кортами Академии тенниса (ориентир — символ «Птица счастья»). 9 мая Широкореченское кладбище В 08:00 пройдет торжественный ритуал «Память». Первые лица области и города возложат цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале. Центр города В 10:00 на площади 1905 года начнется традиционный парад Победы. На трибунах возле памятника Владимиру Ленину расположатся VIP-гости, ветераны и их близкие. С 11:00 до 12:00, сразу после проезда техники, пройдут участники акции «Бессмертный полк». Шествие начнется от улицы Толмачева и завершится на Маршала Жукова. С 11:00 до 14:00 устроят выставку ретроавтомобилей. Ее можно будет найти у Южных ворот в Историческом сквере. В 12:00 на площади 1905 года можно посмотреть парад на Красной площади. Трансляция будет на большом экране. С 12:00 до 12:30 в Историческом сквере пройдет акция «Вальс Победы». Зрителей ждут возле Капсулы времени. С 10:00 до 18:00 в Историческом сквере будут проходить лекторий и квест-игра. Участников ждут у Южных ворот. С 16:00 до 19:00 на главной сцене в Историческом сквере пройдет концерт «Мы внуки твои, Победа!». На сцену выйдут учащиеся и педагоги школ искусств Екатеринбурга, ожидается около 3000 участников. С 19:00 начнут выступать звезды. Среди гостей ожидаются Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо». Вместе с представителями национальных культурных автономий под конец вечера они исполнят песню «Катюша». Парк Маяковского С 11:00 у главного входа со стороны улицы Мичурина будет проходить акция «Вспомним всех поименно». Гости парка смогут найти информацию о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны. В 11:30 на площади мотоциклистов пройдет митинг в память о погибших бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса. Участники возложат цветы. С 12:00 можно будет посмотреть на спектакль «Военные собаки». Пушистые друзья и защитники расположатся на аллее Маяковского. С 12:00 на Главной сцене возле фонтана будет идти концерт. В программе — выступления Екатерининского оркестра, ансамбля «Сказ» со специальной программой «Память», арт-проекта «Бомонд», хора «Доместик», танцевального клуба «Добрые встречи» и оркестр Центрального военного округа. В 19:00 проведут минуту молчания. С 13:30 в Sound Парке выступят детские хоры, будут петь песни военных лет. В планах провести показ мод от «Шурум-бурум». Здесь же рядом пройдет военно-историческая выставка от клуба «Разведбат». С 15:00 на Центральной аллее будет выступать эстрадно-духовой оркестр «Елизаветинский». Концерт с военными песнями продлится до 17:00. Когда запустят салют Салют прогремит только над акваторией городского пруда. Всех желающих увидеть представление ждут в 22:00, шоу продлится полчаса. URA.RU URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В честь 80-летия Победы в Екатеринбурге торжественные мероприятия пройдут в два дня — 8 и 9 мая. Где пройдут мероприятия, во сколько выйдут Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо» и запустят салют — в афише URA.RU. В 10:00 возложат цветы к памятнику маршала Советского Союза Георгия Жукова. Церемония пройдет на площади у главного штаба Центрального военного округа. С 12:00 до 22:00 на Октябрьской площади покажут интерактивно-выставочный проект «Счастье жить!». Мероприятие пройдет и 9 мая. Также с 12:00 до 20:00 намечено выступление иммерсивного театра «Театр Великой войны». Мероприятие пройдет в Историческом сквере. С 16:00 до 21:00 тоже в Историческом сквере начнется концерт. В программе — выступление студенческого хора Уральского федерального округа, Уральского русского народного хора и московского театра танца «Гжель». С 16:00 до 18:00 в Преображенском парке пройдет митинг-концерт и «Бессмертный полк». Участников ждут на площадке за кортами Академии тенниса (ориентир — символ «Птица счастья»). Широкореченское кладбище В 08:00 пройдет торжественный ритуал «Память». Первые лица области и города возложат цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале. Центр города В 10:00 на площади 1905 года начнется традиционный парад Победы. На трибунах возле памятника Владимиру Ленину расположатся VIP-гости, ветераны и их близкие. С 11:00 до 12:00, сразу после проезда техники, пройдут участники акции «Бессмертный полк». Шествие начнется от улицы Толмачева и завершится на Маршала Жукова. С 11:00 до 14:00 устроят выставку ретроавтомобилей. Ее можно будет найти у Южных ворот в Историческом сквере. В 12:00 на площади 1905 года можно посмотреть парад на Красной площади. Трансляция будет на большом экране. С 12:00 до 12:30 в Историческом сквере пройдет акция «Вальс Победы». Зрителей ждут возле Капсулы времени. С 10:00 до 18:00 в Историческом сквере будут проходить лекторий и квест-игра. Участников ждут у Южных ворот. С 16:00 до 19:00 на главной сцене в Историческом сквере пройдет концерт «Мы внуки твои, Победа!». На сцену выйдут учащиеся и педагоги школ искусств Екатеринбурга, ожидается около 3000 участников. С 19:00 начнут выступать звезды. Среди гостей ожидаются Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо». Вместе с представителями национальных культурных автономий под конец вечера они исполнят песню «Катюша». Парк Маяковского С 11:00 у главного входа со стороны улицы Мичурина будет проходить акция «Вспомним всех поименно». Гости парка смогут найти информацию о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны. В 11:30 на площади мотоциклистов пройдет митинг в память о погибших бойцах Уральского добровольческого танкового корпуса. Участники возложат цветы. С 12:00 можно будет посмотреть на спектакль «Военные собаки». Пушистые друзья и защитники расположатся на аллее Маяковского. С 12:00 на Главной сцене возле фонтана будет идти концерт. В программе — выступления Екатерининского оркестра, ансамбля «Сказ» со специальной программой «Память», арт-проекта «Бомонд», хора «Доместик», танцевального клуба «Добрые встречи» и оркестр Центрального военного округа. В 19:00 проведут минуту молчания. С 13:30 в Sound Парке выступят детские хоры, будут петь песни военных лет. В планах провести показ мод от «Шурум-бурум». Здесь же рядом пройдет военно-историческая выставка от клуба «Разведбат». С 15:00 на Центральной аллее будет выступать эстрадно-духовой оркестр «Елизаветинский». Концерт с военными песнями продлится до 17:00. Салют прогремит только над акваторией городского пруда. Всех желающих увидеть представление ждут в 22:00, шоу продлится полчаса.