04 мая 2025

Житель ХМАО не угадал ни одного числа и выиграл в лотерею 26 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО стал мультимиллионером
Житель ХМАО стал мультимиллионером Фото:

В Югре житель не угадал ни одного числа в лотерее, но стал мультимиллионером. За выигрышем счастливчик еще не обратился, сообщила пресс-служба «Столото».

«3 мая разыгран суперприз — 26 254 418 рублей. Победителем стал участник из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — рассказали организаторы. За выигрышем житель региона еще не обратился.

Удача улыбнулась югорчанину в быстрой лотерее с повышенным призовым фондом. Суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Участник из ХМАО не угадал ни одного числа и стал мультимиллионером.

Бортмеханик вертолета Иван Лемко из Югры выиграл миллион рублей, купив счастливый билет в лотерее. Югорчанин приобрел билеты к 8 Марта и выиграл миллион рублей.

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В Югре житель не угадал ни одного числа в лотерее, но стал мультимиллионером. За выигрышем счастливчик еще не обратился, сообщила пресс-служба «Столото». «3 мая разыгран суперприз — 26 254 418 рублей. Победителем стал участник из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — рассказали организаторы. За выигрышем житель региона еще не обратился. Удача улыбнулась югорчанину в быстрой лотерее с повышенным призовым фондом. Суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Участник из ХМАО не угадал ни одного числа и стал мультимиллионером. Бортмеханик вертолета Иван Лемко из Югры выиграл миллион рублей, купив счастливый билет в лотерее. Югорчанин приобрел билеты к 8 Марта и выиграл миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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