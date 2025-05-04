Житель ХМАО не угадал ни одного числа и выиграл в лотерею 26 миллионов рублей

В Югре житель не угадал ни одного числа в лотерее, но стал мультимиллионером. За выигрышем счастливчик еще не обратился, сообщила пресс-служба «Столото».
«3 мая разыгран суперприз — 26 254 418 рублей. Победителем стал участник из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — рассказали организаторы. За выигрышем житель региона еще не обратился.
Удача улыбнулась югорчанину в быстрой лотерее с повышенным призовым фондом. Суперприз можно выиграть, угадав 12 чисел из 24 или не угадав ни одного. Участник из ХМАО не угадал ни одного числа и стал мультимиллионером.
Бортмеханик вертолета Иван Лемко из Югры выиграл миллион рублей, купив счастливый билет в лотерее. Югорчанин приобрел билеты к 8 Марта и выиграл миллион рублей.
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