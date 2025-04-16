Бортмеханик из ХМАО стал лотерейным миллионером

Мужчина купил счастливый билет в «Русское лото» и выиграл миллион рублей
Бортмеханик вертолета Иван Лемко из Югры выиграл миллион рублей, купив счастливый билет в лотерее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Житель Ханты-Мансийского автономного округа Иван Лемко покупает лотерейные билеты по праздникам», — уточнили представители лотереи. На этот раз югорчанин приобрел билеты к 8 Марта и выиграл миллион рублей.
Ранее URA.RU писало, что югорчанка выиграла пять миллионов рублей в лотерею, послушав совета астролога. Часть денег женщина потратила на погашение кредита и планирует сделать подарок своему сыну.
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