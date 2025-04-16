16 апреля 2025

Бортмеханик из ХМАО стал лотерейным миллионером

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина купил счастливый билет в «Русское лото» и выиграл миллион рублей
Мужчина купил счастливый билет в «Русское лото» и выиграл миллион рублей Фото:

Бортмеханик вертолета Иван Лемко из Югры выиграл миллион рублей, купив счастливый билет в лотерее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Житель Ханты-Мансийского автономного округа Иван Лемко покупает лотерейные билеты по праздникам», — уточнили представители лотереи. На этот раз югорчанин приобрел билеты к 8 Марта и выиграл миллион рублей.

Ранее URA.RU писало, что югорчанка выиграла пять миллионов рублей в лотерею, послушав совета астролога. Часть денег женщина потратила на погашение кредита и планирует сделать подарок своему сыну.

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Бортмеханик вертолета Иван Лемко из Югры выиграл миллион рублей, купив счастливый билет в лотерее. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель Ханты-Мансийского автономного округа Иван Лемко покупает лотерейные билеты по праздникам», — уточнили представители лотереи. На этот раз югорчанин приобрел билеты к 8 Марта и выиграл миллион рублей. Ранее URA.RU писало, что югорчанка выиграла пять миллионов рублей в лотерею, послушав совета астролога. Часть денег женщина потратила на погашение кредита и планирует сделать подарок своему сыну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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