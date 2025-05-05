Жителей Махачкалы предупредили о возможной опасности на улицах из-за перестрелки

Жителей Махачкалы попросили временно не выходить на улицу из-за возможной опасности на улицах из-за перестрелки, произошедшей в Советском районе. Об этом сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации администрации Советского района Абдулла Камилов.
«Убедительная просьба дождаться завершения оперативных работ и не выходить на улицу!» — заявил Камилов в своем telegram-канале. Он уточнил, что двое боевиков были нейтрализованы в ходе перестрелки. По его словам, в настоящий момент в городе проводятся оперативные мероприятия, правоохранительные органы продолжают поиски других возможных участников инцидента.
Вооруженное столкновение произошло 5 мая в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова, в ходе него погибли три сотрудника ГИБДД. Камилов назвал произошедшее варварским террористическим актом, угрожающим жизни мирных жителей и подрывающим спокойствие города. Он решительно осудил это подлое нападение и отметил, что террористы являются врагами закона и человечности, стремящимися посеять страх и разрушить порядок.
Камилов также напомнил, что главное сейчас — это защитить себя и близких, не мешать спецслужбам и не распространять слухи. В завершение он призвал беречь себя и своих близких, стать частью мира и порядка, а также поблагодарил тех, кто защищает безопасность граждан.
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