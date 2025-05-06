Историк: Украина по-прежнему нужна Европе как лаборатория

Политолог Черняховский: европейские элиты боятся повторить участь Украины
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Европейские элиты поддерживают Украину, чтобы удержаться у власти, считает политолог Сергей Черняховский
Европейские элиты поддерживают Украину, чтобы удержаться у власти, считает политолог Сергей Черняховский Фото:

Европейские лидеры хотят сохранить Украину как свою лабораторию. Они понимают: если падет режим Владимира Зеленского, конец придет и им самим, объяснил URA.RU профессор Московского университета, политолог, историк, философ Сергей Черняховский.

«Европа хочет сохранить в лице Украины свою лабораторию и свои наработки. Если Украина потерпит поражение (окончательное поражение, когда режим Зеленского будет уничтожен), использовать ее как некую условную экспериментальную модель будет уже нельзя, и сама идея будет скомпрометирована. Падет режим Зеленского — падут и европейские режимы, потому что это — сросшийся политический конструкт», — объяснил Черняховский.

Эксперт отметил, что европейские лидеры ожидают, что вслед за уничтожением украинского национализма удар будет нанесен и по ним. А ведь они многое сделали для того, чтобы дискредитировать свою политику в глазах России «как некого политико-государственного национального единства».

«Они ожидают мести: они знают, что, если бы они победили кого-то, кого они ненавидят, они бы точно мстили — это в русле их логики. Они боятся, что поражение Украины как проекта приведет к власти в Европе другие силы. Они борются за свое существование, за свою надежду установить в Европе некую „железную пяту“, подобную той, которую описал в одноименном романе Джек Лондон в 1908 году», — полагает Сергей Черняховский.

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Европейские лидеры хотят сохранить Украину как свою лабораторию. Они понимают: если падет режим Владимира Зеленского, конец придет и им самим, объяснил URA.RU профессор Московского университета, политолог, историк, философ Сергей Черняховский. «Европа хочет сохранить в лице Украины свою лабораторию и свои наработки. Если Украина потерпит поражение (окончательное поражение, когда режим Зеленского будет уничтожен), использовать ее как некую условную экспериментальную модель будет уже нельзя, и сама идея будет скомпрометирована. Падет режим Зеленского — падут и европейские режимы, потому что это — сросшийся политический конструкт», — объяснил Черняховский. Эксперт отметил, что европейские лидеры ожидают, что вслед за уничтожением украинского национализма удар будет нанесен и по ним. А ведь они многое сделали для того, чтобы дискредитировать свою политику в глазах России «как некого политико-государственного национального единства». «Они ожидают мести: они знают, что, если бы они победили кого-то, кого они ненавидят, они бы точно мстили — это в русле их логики. Они боятся, что поражение Украины как проекта приведет к власти в Европе другие силы. Они борются за свое существование, за свою надежду установить в Европе некую „железную пяту“, подобную той, которую описал в одноименном романе Джек Лондон в 1908 году», — полагает Сергей Черняховский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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