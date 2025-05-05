Глава Дагестана поблагодарил граждан и полицейских за смелость

Меликов: жизням раненых ничто не угрожает
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших полицейских
Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших полицейских Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

Жизням раненных в результате нападения на полицейских в Махачкале ничего не угрожает. Об этом сообщила глава республики Сергей Меликов. Он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и жителей республики за проявленную смелость.

«Сегодня наши полицейские — чьи-то отцы, братья, мужья — снова оказались на передовой. Ребята в форме вновь проявили мужество и дали достойный отпор врагам всех дагестанцев, думая в первую очередь о безопасности людей. Хочу поблагодарить полицейских за слаженную работу, быть щитом между гражданами и преступниками — это их каждодневный подвиг», — написал Меликов в свое telegram-канале.

Он также выразил соболезнования родным и близким двух погибших полицейских. Глава республики заверил, что каждый, кто причастен к нападению, понесет суровое наказание. Помимо этого, Меликов рассказал, что трое гражданских, которые пострадали в ходе перестрелки сейчас находятся в больнице и их жизням ничего не угрожает.

Нападение на полицейских в Махачкале произошло 5 мая на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова: неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС, в результате чего, по разным данным, погибло от одного до трех полицейских, а еще семь человек, включая гражданских, получили ранения. Два нападавших были ликвидированы, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в городе проводятся оперативные мероприятия по поиску возможных сообщников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жизням раненных в результате нападения на полицейских в Махачкале ничего не угрожает. Об этом сообщила глава республики Сергей Меликов. Он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и жителей республики за проявленную смелость. «Сегодня наши полицейские — чьи-то отцы, братья, мужья — снова оказались на передовой. Ребята в форме вновь проявили мужество и дали достойный отпор врагам всех дагестанцев, думая в первую очередь о безопасности людей. Хочу поблагодарить полицейских за слаженную работу, быть щитом между гражданами и преступниками — это их каждодневный подвиг», — написал Меликов в свое telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким двух погибших полицейских. Глава республики заверил, что каждый, кто причастен к нападению, понесет суровое наказание. Помимо этого, Меликов рассказал, что трое гражданских, которые пострадали в ходе перестрелки сейчас находятся в больнице и их жизням ничего не угрожает. Нападение на полицейских в Махачкале произошло 5 мая на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова: неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС, в результате чего, по разным данным, погибло от одного до трех полицейских, а еще семь человек, включая гражданских, получили ранения. Два нападавших были ликвидированы, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в городе проводятся оперативные мероприятия по поиску возможных сообщников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...