Жизням раненных в результате нападения на полицейских в Махачкале ничего не угрожает. Об этом сообщила глава республики Сергей Меликов. Он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и жителей республики за проявленную смелость.
«Сегодня наши полицейские — чьи-то отцы, братья, мужья — снова оказались на передовой. Ребята в форме вновь проявили мужество и дали достойный отпор врагам всех дагестанцев, думая в первую очередь о безопасности людей. Хочу поблагодарить полицейских за слаженную работу, быть щитом между гражданами и преступниками — это их каждодневный подвиг», — написал Меликов в свое telegram-канале.
Он также выразил соболезнования родным и близким двух погибших полицейских. Глава республики заверил, что каждый, кто причастен к нападению, понесет суровое наказание. Помимо этого, Меликов рассказал, что трое гражданских, которые пострадали в ходе перестрелки сейчас находятся в больнице и их жизням ничего не угрожает.
Нападение на полицейских в Махачкале произошло 5 мая на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова: неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС, в результате чего, по разным данным, погибло от одного до трех полицейских, а еще семь человек, включая гражданских, получили ранения. Два нападавших были ликвидированы, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в городе проводятся оперативные мероприятия по поиску возможных сообщников.
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