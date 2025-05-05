Раненный в Махачкале полицейский находится в тяжелом состоянии

Полицейский, пострадавший при нападении в Махачкале, находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.
«Сейчас 26-летний полицейский в тяжелом состоянии в одной из больниц Махачкалы», — говорится в сообщении министерства. При обстреле он получил тяжелое ранение, после чего один из нападавших атаковал его с ножом. Полицейский вступил в схватку, завладел ножом преступника и нейтрализовал его.
Нападение произошло 5 мая на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова. Двое нападавших открыли огонь по наряду ДПС, угнали служебный автомобиль и были ликвидированы. По данным Минздрава Дагестана, погибли трое полицейских, пострадали пять человек, включая двух сотрудников и трех гражданских, в том числе 17-летнюю девушку.
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