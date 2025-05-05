Раненный в Махачкале полицейский находится в тяжелом состоянии

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Полицейский, будучи раненым при нападении в Махачкале, вступил в схватку с бандитом
Полицейский, будучи раненым при нападении в Махачкале, вступил в схватку с бандитом Фото:
новость из сюжета
В Махачкале неизвестные открыли огонь по ГИБДД

Полицейский, пострадавший при нападении в Махачкале, находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

«Сейчас 26-летний полицейский в тяжелом состоянии в одной из больниц Махачкалы», — говорится в сообщении министерства. При обстреле он получил тяжелое ранение, после чего один из нападавших атаковал его с ножом. Полицейский вступил в схватку, завладел ножом преступника и нейтрализовал его.

Нападение произошло 5 мая на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова. Двое нападавших открыли огонь по наряду ДПС, угнали служебный автомобиль и были ликвидированы. По данным Минздрава Дагестана, погибли трое полицейских, пострадали пять человек, включая двух сотрудников и трех гражданских, в том числе 17-летнюю девушку.

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Полицейский, пострадавший при нападении в Махачкале, находится в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщила пресс-служба МВД Дагестана. «Сейчас 26-летний полицейский в тяжелом состоянии в одной из больниц Махачкалы», — говорится в сообщении министерства. При обстреле он получил тяжелое ранение, после чего один из нападавших атаковал его с ножом. Полицейский вступил в схватку, завладел ножом преступника и нейтрализовал его. Нападение произошло 5 мая на пересечении улиц Керимова и Магомед Тагирова. Двое нападавших открыли огонь по наряду ДПС, угнали служебный автомобиль и были ликвидированы. По данным Минздрава Дагестана, погибли трое полицейских, пострадали пять человек, включая двух сотрудников и трех гражданских, в том числе 17-летнюю девушку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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