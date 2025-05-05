05 мая 2025

Следователи возбудят дело после взрыва в многоэтажке в свердловском поселке

Из-за взрыва водонагревателя в Буланаше возбудят уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло на улице Строителей (архивное фото)
ЧП произошло на улице Строителей (архивное фото) Фото:

Следователи начали проверку после взрыва в многоэтажке в поселке Буланаш (Свердловская область), где пострадала девушка. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального СУ СК Александр Шульга.

«Организовано проведение проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ  (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей гражданке, будет проведена судмедэкспертиза», — сказал Шульга.

Предполагаемой причиной инцидента является хлопок водонагревателя, который был установлен во время ремонта в одной из квартир, добавил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Пострадавшую 28-летнюю девушку увезли в больницу.

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Следователи начали проверку после взрыва в многоэтажке в поселке Буланаш (Свердловская область), где пострадала девушка. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь регионального СУ СК Александр Шульга. «Организовано проведение проверки на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков деяния, предусмотренного статьей 238 УК РФ  (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей гражданке, будет проведена судмедэкспертиза», — сказал Шульга. Предполагаемой причиной инцидента является хлопок водонагревателя, который был установлен во время ремонта в одной из квартир, добавил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. Пострадавшую 28-летнюю девушку увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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