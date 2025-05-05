С 10 мая в Новом Уренгое (ЯНАО) на ремонт закроют отдельные участки улиц для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Закрыто движение с 10 мая по 30 августа по улице 26 Съезда КПСС (от ЖД вокзала до улицы Интернациональная), с 10 мая по 30 июля по улице Таежная (от улицы Арктическая до улицы Новая), с 10 мая по 30 августа по улице Новая (от улицы Таежная до улицы Сибирская)», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Участок дороги от Геологоразведчиков (от улицы Юбилейная до улицы Молодёжная) будет также ограничен с 10 мая по 30 августа.
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