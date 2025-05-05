05 мая 2025

В Новом Уренгое на несколько месяцев закроют дороги для транспорта. Скрин

С 10 мая в Новом Уренгое закроют на ремонт четыре участка дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы стартуют с 10 мая (архивное фото)
Ремонтные работы стартуют с 10 мая (архивное фото) Фото:

С 10 мая в Новом Уренгое (ЯНАО) на ремонт закроют отдельные участки улиц для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Закрыто движение с 10 мая по 30 августа по улице 26 Съезда КПСС (от ЖД вокзала до улицы Интернациональная), с 10 мая по 30 июля по улице Таежная (от улицы Арктическая до улицы Новая), с 10 мая по 30 августа по улице Новая (от улицы Таежная до улицы Сибирская)», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Участок дороги от Геологоразведчиков (от улицы Юбилейная до улицы Молодёжная) будет также ограничен с 10 мая по 30 августа.

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С 10 мая в Новом Уренгое (ЯНАО) на ремонт закроют отдельные участки улиц для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Закрыто движение с 10 мая по 30 августа по улице 26 Съезда КПСС (от ЖД вокзала до улицы Интернациональная), с 10 мая по 30 июля по улице Таежная (от улицы Арктическая до улицы Новая), с 10 мая по 30 августа по улице Новая (от улицы Таежная до улицы Сибирская)», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Нового Уренгоя. Участок дороги от Геологоразведчиков (от улицы Юбилейная до улицы Молодёжная) будет также ограничен с 10 мая по 30 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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