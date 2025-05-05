05 мая 2025

В Роспотребнадзоре заявили о нашествии клещей в Свердловской области

Резко выросло число свердловчан покусанных клещами
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала сезона клещи покусали 4,7 тысячи свердловчан
С начала сезона клещи покусали 4,7 тысячи свердловчан Фото:

С начала 2025 года в Свердловской области клещи укусили 4,7 тысячи жителей, что на 5% выше среднего многолетнего уровня. Случаи зарегистрированы в 65 населенных пунктах, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 4,7 тысячи пострадавших от присасывания клещей. Это на 18% ниже аналогичного периода прошлого года и на 5% выше среднего многолетнего уровня», — пояснили там.

Наибольшее количество пострадавших отмечено в Слободо-Туринском, Байкаловском муниципальных районах, а также в Ачитском, Тугулымском и Талицком городских округах. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит были госпитализированы семь человек, еще 22 человека — с подозрением на клещевой боррелиоз.

Еще в конце апреля пострадавших от клещей было зарегистрировано 2,8 тысячи человек. По прогнозам санврачей, число этих насекомых и вовсе может увеличиться. Как защитить себя и своих питомцев на природе — в материале URA.RU.

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С начала 2025 года в Свердловской области клещи укусили 4,7 тысячи жителей, что на 5% выше среднего многолетнего уровня. Случаи зарегистрированы в 65 населенных пунктах, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 4,7 тысячи пострадавших от присасывания клещей. Это на 18% ниже аналогичного периода прошлого года и на 5% выше среднего многолетнего уровня», — пояснили там. Наибольшее количество пострадавших отмечено в Слободо-Туринском, Байкаловском муниципальных районах, а также в Ачитском, Тугулымском и Талицком городских округах. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит были госпитализированы семь человек, еще 22 человека — с подозрением на клещевой боррелиоз. Еще в конце апреля пострадавших от клещей было зарегистрировано 2,8 тысячи человек. По прогнозам санврачей, число этих насекомых и вовсе может увеличиться. Как защитить себя и своих питомцев на природе — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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