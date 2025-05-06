Регион Канады, который спонсирует США нефтью, хочет отделиться от страны

Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила о готовности провести референдум о возможном выходе региона из состава Канады в 2026 году. Это произойдет в том случае, если соответствующая петиция наберет необходимое число подписей жителей провинции. Об этом сообщает AP News.
«Если Оттава по какой-либо причине продолжит атаковать нашу провинцию, как она делала это в течение последнего десятилетия, в конечном итоге это будут решать жители Альберты», — заявила Даниэль Смит, передает AP News. Она подчеркнула, что лично не поддерживает идею отделения, но готова следовать воле граждан. Она выразила надежду на сохранение сильной и суверенной Альберты в составе единой Канады.
Заявление прозвучало на фоне недавней победы Либеральной партии на федеральных выборах, когда Марк Карни стал премьер-министром Канады. Дополнительное давление на экономику Канады оказывают и внешние факторы — в частности, угрозы со стороны бывшего президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы и разговоры о возможном присоединении Канады к США в качестве 51-го штата.
Альберта — одна из самых богатых нефтью провинций Канады. По итогам 2023 года, 96% добытой здесь нефти экспортируется в США, что ежегодно приносит более 158 миллиардов долларов. Однако на протяжении последних лет отношения между федеральным правительством в Оттаве и руководством Альберты остаются напряженными. Провинция неоднократно обвиняла федеральные власти в ущемлении своих экономических интересов, особенно в нефтяной отрасли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.