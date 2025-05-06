На свердловском заводе произошел крупный пожар

В Каменске-Уральском горит цех КУЗОЦМ
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают пожарные
На месте работают пожарные Фото:

На Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) произошел крупный пожар. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе областного ГУ МЧС и на предприятии.

«Да, у нас произошел пожар в пятом цеху. Какой-то массовой эвакуации сейчас нет, у нас работают сотрудники МЧС», — сказали по телефону в приемной предприятия. По данным ГУ МЧС региона, до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались восемь человек.

Пострадавших нет, сейчас специалисты устанавливают площадь пожара. Как сообщил Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский», она может составлять около 800 квадратных метров.

По словам очевидцев, черный дым видно издалека
По словам очевидцев, черный дым видно издалека
Фото:

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На Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) произошел крупный пожар. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе областного ГУ МЧС и на предприятии. «Да, у нас произошел пожар в пятом цеху. Какой-то массовой эвакуации сейчас нет, у нас работают сотрудники МЧС», — сказали по телефону в приемной предприятия. По данным ГУ МЧС региона, до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались восемь человек. Пострадавших нет, сейчас специалисты устанавливают площадь пожара. Как сообщил Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский», она может составлять около 800 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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