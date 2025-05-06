На свердловском заводе произошел крупный пожар

На Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) произошел крупный пожар. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе областного ГУ МЧС и на предприятии.
«Да, у нас произошел пожар в пятом цеху. Какой-то массовой эвакуации сейчас нет, у нас работают сотрудники МЧС», — сказали по телефону в приемной предприятия. По данным ГУ МЧС региона, до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались восемь человек.
Пострадавших нет, сейчас специалисты устанавливают площадь пожара. Как сообщил Telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский», она может составлять около 800 квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!