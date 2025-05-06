В Магнитогорске (Челябинская область) в одном из колодцев, расположенных в СНТ «Строитель-4», нашли труп женщины. Спасатели достали тело и передали его полиции, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.
«Оперативному дежурному Магнитогорского отряда областной ППС поступило сообщение об обнаруженном в колодце теле женщины без признаков жизни. По прибытию на место спасатели с помощью багра и веревки извлекли из колодца тело женщины 1954 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.
Тело передали сотрудникам полиции. По факту инцидента будет проведена экспертиза, установлены все обстоятельства произошедшего.
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