В Магнитогорске в колодце нашли труп женщины. Фото

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Труп женщины подняли на поверхность
Труп женщины подняли на поверхность Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в одном из колодцев, расположенных в СНТ «Строитель-4», нашли труп женщины. Спасатели достали тело и передали его полиции, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«Оперативному дежурному Магнитогорского отряда областной ППС поступило сообщение об обнаруженном в колодце теле женщины без признаков жизни. По прибытию на место спасатели с помощью багра и веревки извлекли из колодца тело женщины 1954 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Тело передали сотрудникам полиции. По факту инцидента будет проведена экспертиза, установлены все обстоятельства произошедшего.

Спасатели достали труп на поверхность
Спасатели достали труп на поверхность
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) в одном из колодцев, расположенных в СНТ «Строитель-4», нашли труп женщины. Спасатели достали тело и передали его полиции, сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Оперативному дежурному Магнитогорского отряда областной ППС поступило сообщение об обнаруженном в колодце теле женщины без признаков жизни. По прибытию на место спасатели с помощью багра и веревки извлекли из колодца тело женщины 1954 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Тело передали сотрудникам полиции. По факту инцидента будет проведена экспертиза, установлены все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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