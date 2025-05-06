Утвержден окончательный список лидеров, которые посетят Парад Победы в Москве

В Москве утвержден окончательный список иностранных лидеров, которые примут участие в Параде Победы 9 мая. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в торжественном мероприятии примут участие 31 руководитель государств из числа приглашенных стран. Он отметил, что Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств.
«Приглашены многочисленные иностранные гости. Ожидаем, что на параде Победы будет присутствовать 31 лидер из тех стран, которых мы пригласили: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Зимбабве, Гвинея-Бисау, Ирак, Конго, Китай, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия», — перечислил Ушаков.
Помощник российского главы также уточнил, что три государства — Индия, Никарагуа и ЮАР — будут представлены делегациями высокого уровня. Кроме того, на параде и сопутствующих мероприятиях ожидается участие генеральных секретарей ШОС, СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, представителей Союзного государства Белоруссии и России, а также президента банка БРИКС.
Ранее было известно лишь о 24 лидерах иностранных государств, подтвердивших свое намерение присутствовать на Параде Победы в Москве, который состоится 9 мая, несмотря на предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас. Она предупредила, что государства Европы, представители которых примут участие в Параде Победы в российской столице, могут столкнуться с рядом трудностей.
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