Транспортная система Шадринска получила масштабный апгрейд

Транспортная система города Шадринска получила значительное обновление. Перевозчики закупили десятки новых машин, а к некоторым рейсам добавили автобусы. Об этом сообщил мэр Шадринска Антон Мокан в ответе на вопросы депутатов, который есть в распоряжении URA.RU.
«Возобновлена работа третьего графика на автобусном маршруте №5, а также восстановлено движение по графику №3 на маршруте №9. В расписание движения автобусов от остановки „ШААЗ (Индустриальный парк)“ добавлено шесть рейсов, а от остановки „Северный поселок“ — четыре рейса», — рассказал Мокан.
Также отмечается, что на маршрут №16 «ЖД вокзал — Новый поселок — Северный поселок» принят новый водитель, который сейчас проходит стажировку. Мокан отметил, что полностью восстановлена работа графика №2 на данном маршруте.
Дополнительно администрация города проинформировала, что в 2023–2025 годах было размещено 52 объявления о приглашении к сотрудничеству перевозчиков и водителей. В апреле пять перевозчиков города приобрели восемь новых автобусов ПАЗ при финансовой поддержке из областного и муниципального бюджетов. Субсидирование покрыло 50% стоимости транспортных средств, а общая сумма финансовой поддержки составила 14 миллионов рублей.
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