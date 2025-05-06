06 мая 2025

Транспортная система Шадринска получила масштабный апгрейд

В Шадринске закупили новые автобусы и добавили количество рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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На два маршрута в Шадринске добавили десять автобусов (архивное фото)
На два маршрута в Шадринске добавили десять автобусов (архивное фото) Фото:

Транспортная система города Шадринска получила значительное обновление. Перевозчики закупили десятки новых машин, а к некоторым рейсам добавили автобусы. Об этом сообщил мэр Шадринска Антон Мокан в ответе на вопросы депутатов, который есть в распоряжении URA.RU. 

«Возобновлена работа третьего графика на автобусном маршруте №5, а также восстановлено движение по графику №3 на маршруте №9. В расписание движения автобусов от остановки „ШААЗ (Индустриальный парк)“ добавлено шесть рейсов, а от остановки „Северный поселок“ — четыре рейса», — рассказал Мокан.

Также отмечается, что на маршрут №16 «ЖД вокзал — Новый поселок — Северный поселок» принят новый водитель, который сейчас проходит стажировку. Мокан отметил, что полностью восстановлена работа графика №2 на данном маршруте.

Дополнительно администрация города проинформировала, что в 2023–2025 годах было размещено 52 объявления о приглашении к сотрудничеству перевозчиков и водителей. В апреле пять перевозчиков города приобрели восемь новых автобусов ПАЗ при финансовой поддержке из областного и муниципального бюджетов. Субсидирование покрыло 50% стоимости транспортных средств, а общая сумма финансовой поддержки составила 14 миллионов рублей.

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Транспортная система города Шадринска получила значительное обновление. Перевозчики закупили десятки новых машин, а к некоторым рейсам добавили автобусы. Об этом сообщил мэр Шадринска Антон Мокан в ответе на вопросы депутатов, который есть в распоряжении URA.RU.  «Возобновлена работа третьего графика на автобусном маршруте №5, а также восстановлено движение по графику №3 на маршруте №9. В расписание движения автобусов от остановки „ШААЗ (Индустриальный парк)“ добавлено шесть рейсов, а от остановки „Северный поселок“ — четыре рейса», — рассказал Мокан. Также отмечается, что на маршрут №16 «ЖД вокзал — Новый поселок — Северный поселок» принят новый водитель, который сейчас проходит стажировку. Мокан отметил, что полностью восстановлена работа графика №2 на данном маршруте. Дополнительно администрация города проинформировала, что в 2023–2025 годах было размещено 52 объявления о приглашении к сотрудничеству перевозчиков и водителей. В апреле пять перевозчиков города приобрели восемь новых автобусов ПАЗ при финансовой поддержке из областного и муниципального бюджетов. Субсидирование покрыло 50% стоимости транспортных средств, а общая сумма финансовой поддержки составила 14 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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