05 мая 2025

Вице-мэр из ХМАО уходит в отставку после коррупционного скандала с подчиненной

© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель главы Урая Данилов ушел в отставку на фоне уголовного дела в отношении подчиненной
Заместитель главы Урая Данилов ушел в отставку на фоне уголовного дела в отношении подчиненной Фото:

Заместитель главы Урая Михаил Данилов написал заявление на увольнение. Отставку чиновника связывают с уголовным делом в отношении его бывшей подчиненной — начальницы управления по развитию местного самоуправления — Натальи Емшановой, подозреваемой в хищении полумиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.

«Емшанова была в прямом подчинении Данилова. Чтобы не замарать репутацию, он решил уволиться из мэрии», — предположил собеседник агентства.

Сам Данилов в разговоре с журналистом URA.RU опроверг связь своего ухода со скандалом. «Завтра у меня последний рабочий день в администрации. Я получил предложение и принял для себя решение продолжить работу в сфере науки и образования, где когда-то и начинал свой профессиональный путь. В другом регионе России», — заявил вице-мэр. Он также заверил, что планировал уход задолго до инцидента. Временно исполнять обязанности Данилова будет заместитель главы Роман Хусаинов.

Ранее URA.RU писало, что Емшанова стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в хищении 500 тысяч рублей из 1,5-миллионого гранта для НКО. На данный момент чиновница уже уволилась из мэрии.

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Заместитель главы Урая Михаил Данилов написал заявление на увольнение. Отставку чиновника связывают с уголовным делом в отношении его бывшей подчиненной — начальницы управления по развитию местного самоуправления — Натальи Емшановой, подозреваемой в хищении полумиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города. «Емшанова была в прямом подчинении Данилова. Чтобы не замарать репутацию, он решил уволиться из мэрии», — предположил собеседник агентства. Сам Данилов в разговоре с журналистом URA.RU опроверг связь своего ухода со скандалом. «Завтра у меня последний рабочий день в администрации. Я получил предложение и принял для себя решение продолжить работу в сфере науки и образования, где когда-то и начинал свой профессиональный путь. В другом регионе России», — заявил вице-мэр. Он также заверил, что планировал уход задолго до инцидента. Временно исполнять обязанности Данилова будет заместитель главы Роман Хусаинов. Ранее URA.RU писало, что Емшанова стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в хищении 500 тысяч рублей из 1,5-миллионого гранта для НКО. На данный момент чиновница уже уволилась из мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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