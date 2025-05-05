Заместитель главы Урая Михаил Данилов написал заявление на увольнение. Отставку чиновника связывают с уголовным делом в отношении его бывшей подчиненной — начальницы управления по развитию местного самоуправления — Натальи Емшановой, подозреваемой в хищении полумиллиона рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.
«Емшанова была в прямом подчинении Данилова. Чтобы не замарать репутацию, он решил уволиться из мэрии», — предположил собеседник агентства.
Сам Данилов в разговоре с журналистом URA.RU опроверг связь своего ухода со скандалом. «Завтра у меня последний рабочий день в администрации. Я получил предложение и принял для себя решение продолжить работу в сфере науки и образования, где когда-то и начинал свой профессиональный путь. В другом регионе России», — заявил вице-мэр. Он также заверил, что планировал уход задолго до инцидента. Временно исполнять обязанности Данилова будет заместитель главы Роман Хусаинов.
Ранее URA.RU писало, что Емшанова стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в хищении 500 тысяч рублей из 1,5-миллионого гранта для НКО. На данный момент чиновница уже уволилась из мэрии.
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