«Ломится толпа наркоманов»: силовики окружили высотку в Екатеринбурге

Полицейские съехались к екатеринбургской многоэтажке на Машиностроителей, 14 из-за рюкзака, набитого свертками с наркотическим веществом. Силовики задержали владелицу портфеля, рассказал URA.RU адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.
Рюкзак нашли в квартире доверительницы Портнягина. Там его оставила соседка. «5 мая они вместе выпивали. На следующий день, когда хозяйка вспомнила, что оставила рюкзак, стала с друзьями ломиться домой к моей клиентке. Та испугалась и позвонила мне. Сказала, что к ней ломится толпа наркоманов», — сообщил Портнягин.
По его сведениям, задержанная уже якобы написала явку с повинной. В пресс-группе городского УМВД РФ отказались от комментариев по теме.
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