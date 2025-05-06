Общество «Ломится толпа наркоманов»: силовики окружили высотку в Екатеринбурге В Екатеринбурге задержали женщину, у которой нашли полный рюкзак наркотиков 06 мая 2025 в 19:21 Размер текста - 17 + Силовая операция прошла на Уралмаше Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Полицейские съехались к екатеринбургской многоэтажке на Машиностроителей, 14 из-за рюкзака, набитого свертками с наркотическим веществом. Силовики задержали владелицу портфеля, рассказал URA.RU адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. Рюкзак нашли в квартире доверительницы Портнягина. Там его оставила соседка. «5 мая они вместе выпивали. На следующий день, когда хозяйка вспомнила, что оставила рюкзак, стала с друзьями ломиться домой к моей клиентке. Та испугалась и позвонила мне. Сказала, что к ней ломится толпа наркоманов», — сообщил Портнягин. По его сведениям, задержанная уже якобы написала явку с повинной. В пресс-группе городского УМВД РФ отказались от комментариев по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полицейские съехались к екатеринбургской многоэтажке на Машиностроителей, 14 из-за рюкзака, набитого свертками с наркотическим веществом. Силовики задержали владелицу портфеля, рассказал URA.RU адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. Рюкзак нашли в квартире доверительницы Портнягина. Там его оставила соседка. «5 мая они вместе выпивали. На следующий день, когда хозяйка вспомнила, что оставила рюкзак, стала с друзьями ломиться домой к моей клиентке. Та испугалась и позвонила мне. Сказала, что к ней ломится толпа наркоманов», — сообщил Портнягин. По его сведениям, задержанная уже якобы написала явку с повинной. В пресс-группе городского УМВД РФ отказались от комментариев по теме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям