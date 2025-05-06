«Ломится толпа наркоманов»: силовики окружили высотку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали женщину, у которой нашли полный рюкзак наркотиков
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Эстафета на стадионе "Динамо". Пермь, мвд, металлодетектор, полиция, мужчина, служба безопасности, контрольно пропускной пункт, металоискатель
Силовая операция прошла на Уралмаше Фото:

Полицейские съехались к екатеринбургской многоэтажке на Машиностроителей, 14 из-за рюкзака, набитого свертками с наркотическим веществом. Силовики задержали владелицу портфеля, рассказал URA.RU адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.

Рюкзак нашли в квартире доверительницы Портнягина. Там его оставила соседка. «5 мая они вместе выпивали. На следующий день, когда хозяйка вспомнила, что оставила рюкзак, стала с друзьями ломиться домой к моей клиентке. Та испугалась и позвонила мне. Сказала, что к ней ломится толпа наркоманов», — сообщил Портнягин.

По его сведениям, задержанная уже якобы написала явку с повинной. В пресс-группе городского УМВД РФ отказались от комментариев по теме.

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Полицейские съехались к екатеринбургской многоэтажке на Машиностроителей, 14 из-за рюкзака, набитого свертками с наркотическим веществом. Силовики задержали владелицу портфеля, рассказал URA.RU адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. Рюкзак нашли в квартире доверительницы Портнягина. Там его оставила соседка. «5 мая они вместе выпивали. На следующий день, когда хозяйка вспомнила, что оставила рюкзак, стала с друзьями ломиться домой к моей клиентке. Та испугалась и позвонила мне. Сказала, что к ней ломится толпа наркоманов», — сообщил Портнягин. По его сведениям, задержанная уже якобы написала явку с повинной. В пресс-группе городского УМВД РФ отказались от комментариев по теме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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