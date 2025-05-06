В Жуковском и Раменском предупредили об угрозе дронов

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Сообщение о воздушной опасности было объявлено в подмосковном Раменске
Сообщение о воздушной опасности было объявлено в подмосковном Раменске Фото:

В городе Жуковском (Московская область) введен режим «Внимание по БПЛА». А в Раменском (Московская область) была объявлена воздушная опасность. Об этом пишут telegram-каналы.

«На территории городского округа Жуковский вводится режим „Внимание по БПЛА“», — сообщает telegram-канал «Радар Жуковский». Жителей там просят сохранять спокойствие и ждать дальнейшей информации.

«Внимание! Существует воздушная опасность!», — пишет telegram-канал «Радар Раменское». Также сообщается, что в городе стоит избегать нахождения на открытой местности.

Горожанам рекомендовано держаться подальше от окон, при возможности переместиться в центральную часть здания, либо спуститься в подвал. В случае пребывания на улице людям советуют немедленно зайти в ближайшее здание или воспользоваться любым подходящим укрытием.

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В городе Жуковском (Московская область) введен режим «Внимание по БПЛА». А в Раменском (Московская область) была объявлена воздушная опасность. Об этом пишут telegram-каналы. «На территории городского округа Жуковский вводится режим „Внимание по БПЛА“», — сообщает telegram-канал «Радар Жуковский». Жителей там просят сохранять спокойствие и ждать дальнейшей информации. «Внимание! Существует воздушная опасность!», — пишет telegram-канал «Радар Раменское». Также сообщается, что в городе стоит избегать нахождения на открытой местности. Горожанам рекомендовано держаться подальше от окон, при возможности переместиться в центральную часть здания, либо спуститься в подвал. В случае пребывания на улице людям советуют немедленно зайти в ближайшее здание или воспользоваться любым подходящим укрытием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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