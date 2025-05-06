В Жуковском и Раменском предупредили об угрозе дронов

В городе Жуковском (Московская область) введен режим «Внимание по БПЛА». А в Раменском (Московская область) была объявлена воздушная опасность. Об этом пишут telegram-каналы.
«На территории городского округа Жуковский вводится режим „Внимание по БПЛА“», — сообщает telegram-канал «Радар Жуковский». Жителей там просят сохранять спокойствие и ждать дальнейшей информации.
«Внимание! Существует воздушная опасность!», — пишет telegram-канал «Радар Раменское». Также сообщается, что в городе стоит избегать нахождения на открытой местности.
Горожанам рекомендовано держаться подальше от окон, при возможности переместиться в центральную часть здания, либо спуститься в подвал. В случае пребывания на улице людям советуют немедленно зайти в ближайшее здание или воспользоваться любым подходящим укрытием.
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