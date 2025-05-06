«Песня свое отработала»: музыкальный критик объяснил, зачем выпустили клип «Сигма Бой»

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что клип на песню «Сигма Бой» российских блогеров Betsy (наст. имя Светлана Чертищева) и Марии Янковской выпущен лишь с одной целью — заработать. Об этом музыкальный эксперт порассуждал в разговоре с URA.RU.
«Песня уже свое отработала, самодостаточной клип снимать уже поздновато было. Вероятно, за счет интегрированной рекламы эта история стала коммерческой, она до сих пор не угасла. Сейчас то, что связано с этим треком и девчонками неплохо продается. Возможно, это последний шанс глобально заработать на этой истории и безбедно жить», — говорит собеседник агентства.
Далеко не всем клип «Сигма Бой» пришелся по душе: в Сети обсуждают не только несвоевременность выхода работы. В комментариях пользователи со всего мира отмечают, что над сценарием не сильно поработали и называют видео сделанным на скорую руку.
Впрочем, судя по тому, что за 11 дней ролик набрал 12 млн просмотров, создатели сделали правильный шаг, выпустив этот клип. Но вот смогут ли продюсеры девочек сделать еще одну такую громкую работу — вопрос открытый.
«Все наши успехи, которые были в последнее время на глобальном мировом уровне они, скорее, вопреки, чем благодаря. Если мы говорим о „Сигма Бой“, то, как видим, этот танец завирусился по всему миру. Чтобы следующая работа девочек взлетела, нужны несколько факторов. Пока что ни один из тех проектов, который взлетал благодаря соцсетям, не смог войти в одну реку дважды. Вспомним Катю Лель, башкирский проект Ay Yola.
Конечно, утопично писать песню и надеяться, что она разойдется миллионными тиражами, все будут колбаситься. Мне кажется, тут стоит расслабиться, не пытаться кому-то что-то доказать, продолжать работать и успех придет», — считает критик.
По мнению Бабичева, еще один хороший вариант удержаться на вершине — коллаборация с какой-то мировой звездой. Обычно музыкальные лейблы внимательно следят за тем, что происходит в мире музыки, поэтому открыты подобным предложениям.
Хит российских школьниц покорил весь мир: под зажигательный мотив танцуют и в Европе, и в Азии. Значительная популярность трека распространилась за пределы соцсети TikTok, поскольку под него активно снимают танцевальные видео в других соцсетях.
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