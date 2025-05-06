Christian Dior и Rolex зарегистрировали товарные знаки в России

Французский дом моды Christian Dior и швейцарская компания по производству премиальных часов Rolex зарегистрировали в России новые товарные знаки. Об этом сообщают в telegram-каналах.
«Французский дом моды получил патент на ювелирные изделия линейки Bois de Rose. <...> Rolex спустя пять месяцев после подачи заявления зарегистрировал товарный знак на часы Explorer», — пишет telegram-канал «Shot Проверка».
Отмечается, что Rolex ушли из России в 2022 году, перестав экспортировать в Россию свою продукцию. А вот Christian Dior хоть и закрыли все бутики в стране в том же 2022-ом, однако в аренде у компании все еще остаются четыре точки в Москве.
Ранее стало известно о том, что товарные знаки на три автомобиля в России зарегистрировала компания Hyundai. Согласно сведениям Роспатента, это Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50.
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