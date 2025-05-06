Christian Dior и Rolex зарегистрировали товарные знаки в России

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Rolex зарегистрировали в России товарный знак на часы Explorer (архивное фото)
Rolex зарегистрировали в России товарный знак на часы Explorer (архивное фото) Фото:

Французский дом моды Christian Dior и швейцарская компания по производству премиальных часов Rolex зарегистрировали в России новые товарные знаки. Об этом сообщают в telegram-каналах.

«Французский дом моды получил патент на ювелирные изделия линейки Bois de Rose. <...>  Rolex спустя пять месяцев после подачи заявления зарегистрировал товарный знак на часы Explorer», — пишет telegram-канал «Shot Проверка».

Отмечается, что Rolex ушли из России в 2022 году, перестав экспортировать в Россию свою продукцию. А вот Christian Dior хоть и закрыли все бутики в стране в том же 2022-ом, однако в аренде у компании все еще остаются четыре точки в Москве.

Ранее стало известно о том, что товарные знаки на три автомобиля в России зарегистрировала компания Hyundai. Согласно сведениям Роспатента, это Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50.

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Французский дом моды Christian Dior и швейцарская компания по производству премиальных часов Rolex зарегистрировали в России новые товарные знаки. Об этом сообщают в telegram-каналах. «Французский дом моды получил патент на ювелирные изделия линейки Bois de Rose. <...>  Rolex спустя пять месяцев после подачи заявления зарегистрировал товарный знак на часы Explorer», — пишет telegram-канал «Shot Проверка». Отмечается, что Rolex ушли из России в 2022 году, перестав экспортировать в Россию свою продукцию. А вот Christian Dior хоть и закрыли все бутики в стране в том же 2022-ом, однако в аренде у компании все еще остаются четыре точки в Москве. Ранее стало известно о том, что товарные знаки на три автомобиля в России зарегистрировала компания Hyundai. Согласно сведениям Роспатента, это Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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