Hyundai зарегистрировал в России товарные знаки на три автомобиля

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Hyundai зарегистрировал в России три товарных знака
Hyundai зарегистрировал в России три товарных знака Фото:

Компания Hyundai зарегистрировала в России три новых товарных знака — Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно сведениям Роспатента, товарные знаки зарегистрированы именно с такими наименованиями — Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50. Регистрация была осуществлена по соответствующей процедуре, предусмотренной российским законодательством.

Ранее южнокорейская компания Hyundai предприняла шаг к возвращению на российский рынок. Как следует из данных Роспатента, автопроизводитель оформил новые товарные знаки на территории РФ. Теперь Hyundai получила право организовывать производство и осуществлять продажи в России не только легковых автомобилей, но и другой техники, включая грузовые автомобили, автобусы, тракторы и седельные тягачи. В частности, были зарегистрированы товарные знаки «Hyundai H100», «XCIENT», «Hyundai H-1» и «Hyundai Coupe».

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Компания Hyundai зарегистрировала в России три новых товарных знака — Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно сведениям Роспатента, товарные знаки зарегистрированы именно с такими наименованиями — Hyundai ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50. Регистрация была осуществлена по соответствующей процедуре, предусмотренной российским законодательством. Ранее южнокорейская компания Hyundai предприняла шаг к возвращению на российский рынок. Как следует из данных Роспатента, автопроизводитель оформил новые товарные знаки на территории РФ. Теперь Hyundai получила право организовывать производство и осуществлять продажи в России не только легковых автомобилей, но и другой техники, включая грузовые автомобили, автобусы, тракторы и седельные тягачи. В частности, были зарегистрированы товарные знаки «Hyundai H100», «XCIENT», «Hyundai H-1» и «Hyundai Coupe».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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