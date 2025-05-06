Представители Украины попытались сорвать выступление «Хора Турецкого» с песнями о Великой Отечественной войне в здании Генассамблеи ООН. Об этом рассказал первый зампостпреда России при Организации Дмитрий Полянский.
«Несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами, он прошел с аншлагом. Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать концерт. Это не сработало», — сообщил Полянский в своем telegram-канале.
Он добавил, что на концерт пришли сотни человек. Когда «Хор Турецкого» исполнял песни «Бухенвальдский набат» и «День Победы» люди встали и подпевали, написал Полянский.
Ранее Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность после сообщений о пытках российских военнопленных на Украине. В ООН призвали украинские власти гарантировать всем задержанным соблюдение прав.
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