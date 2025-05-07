SHOT: в Якутии произошел мощный взрыв на фабрике, есть пострадавшие

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Взорвался метан на одном из складов готовой продукции
Взорвался метан на одном из складов готовой продукции Фото:

На углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри (Якутия) произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали как минимум четыре человека, возможны погибшие. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

По информации источника, инцидент произошел утром 17 июня около 8:00 по местному времени на одном из складов готовой продукции в результате взрыва метана. В момент происшествия в здании находились четыре сотрудника фабрики, которые получили сильные ожоги. «Их состояние уточняется», — сообщили в SHOT. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.

Углеобогатительная фабрика «Нерюнгринская» считается одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России, на котором трудятся порядка тысячи человек. Подробности о причинах взрыва и возможных последствиях для производства уточняются. Официальных комментариев от руководства предприятия или региональных властей на данный момент не поступало.

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На углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри (Якутия) произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали как минимум четыре человека, возможны погибшие. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. По информации источника, инцидент произошел утром 17 июня около 8:00 по местному времени на одном из складов готовой продукции в результате взрыва метана. В момент происшествия в здании находились четыре сотрудника фабрики, которые получили сильные ожоги. «Их состояние уточняется», — сообщили в SHOT. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Углеобогатительная фабрика «Нерюнгринская» считается одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России, на котором трудятся порядка тысячи человек. Подробности о причинах взрыва и возможных последствиях для производства уточняются. Официальных комментариев от руководства предприятия или региональных властей на данный момент не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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