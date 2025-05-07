Спасатели сообщили о четырех пострадавших при взрыве на фабрике в Якутии

В результате пожара на угольном складе в городе Нерюнгри (Якутия) пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Поступило сообщение о возгорании на обогатительной фабрике города Нерюнгри <...>. В результате пострадали четыре человека, которые на момент происшествия находились на складе. Личности и характер травм уточняются», — указано в telegram-канале ведомства.
По данным спасателей, сейчас продолжается горение каменного угля, площадь пожара еще не установлена. Силы МЧС работают над ликвидацией возгорания, обстоятельства происшествия выясняются.
URA.RU ранее писало, что на производстве произошел мощный взрыв. По информации источника, знакомого с деталями ЧП, рванул метан. Инцидент произошел рано утром 7 мая.
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